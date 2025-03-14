Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

Украина также заявила, что не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.