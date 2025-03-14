Рютте исключил участие НАТО в обеспечении перемирия на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Рютте в интервью Bloomberg заявил о маловероятности участия альянса в обеспечении прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что НАТО может лишь давать советы по организации перемирия. Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только после заключения перемирия.

«Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать», – сказал он в ходе своего визита в США.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.