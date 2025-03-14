  • Новость часаТрамп пообещал вытащить США из «бардака» в отношениях с Россией
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    10 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    37 комментариев
    14 марта 2025, 15:28 • Новости дня

    Рютте исключил участие НАТО в обеспечении перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек НАТО Марк Рютте выразил сомнение в возможности участия альянса в обеспечении прекращения огня на Украине, отметив, что альянс может только советовать по этому вопросу.

    Рютте в интервью Bloomberg заявил о маловероятности участия альянса в обеспечении прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что НАТО может лишь давать советы по организации перемирия. Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только после заключения перемирия.

    «Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать», – сказал он в ходе своего визита в США.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    13 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО, пишут СМИ.

    На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

    Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

    Украина также заявила, что  не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

    В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    14 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    @ od.npu.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко сообщил, что Ганула расстреляли в центре Одессы, на Александровском проспекте. В него выстрелили дважды, и на теле убитого нашли татуировку, подтверждающую его личность, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале Mash указано, что Ганул также работал с одесским военкоматом и обвинялся в похищении людей. Есть сведения о его участии в избиении и запугивании людей, отказывавшихся мобилизоваться. Эти действия он снимал на видео и выкладывал в интернет.

    Последние два года он активно участвовал в преследованиях одесситов за разговоры на русском языке и поддерживал действия националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

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    13 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий

    Лавров: Киев врал о перемирии на Украине с 2014 года

    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Лавров сообщил в интервью RT, размещенном в Telegram-канале, что с 2014 года перемирия на Украине объявлялись неоднократно, однако каждый раз они сопровождались обманом со стороны Киева при поддержке европейских стран. По словам главы МИД, это касалось Минских соглашений и договоренностей, разрушенных после событий 2014 года, а также иных договоренностей, например, в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все достигнутые с Украиной договоренности о перемирии не выполнялись, что вызывало недовольство российской стороны. Он указал на значительную роль европейских стран в поддержке Киева и его действий, связанных с нарушением этих соглашений.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    13 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    Согласно решению ЕСПЧ, украинская сторона нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь, передает ТАСС.

    Суд постановил, что действующие власти не предприняли все возможные меры для предотвращения насилия и не обеспечили своевременные действия по спасению людей после начала трагедии. Кроме того, суд указал на отсутствие должного расследования со стороны Киева по итогам тех событий.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал Игорь Кириллов сообщал, что российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где националисты применили химоружие в мае 2014 года.

    В мае прошлого года Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, которого считают одним из организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    14 марта 2025, 08:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО Минобороны России успешно отражена атака четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обломки дронов упали на землю, на месте уже работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    13 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может воспользоваться временным перемирием, чтобы получить больше оружия и провести принудительную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что мобилизованные на Украине успеют за 30 дней пройти подготовку.

    Вместе с тем глава российского государства высказался в пользу прекращения боевых действий, если они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    До этого помощник Путина Юрий Ушаков пояснял, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России.

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    13 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятнее всего, не станет соглашаться на режим прекращения огня, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    По его словам, «на Россию не нажмешь», по этой причине США нажали на Украину, чтобы провести мирные переговоры.

    В четверг Лукашенко прибыл в российскую столицу, где у него прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Также в четверг в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    14 марта 2025, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/Viacheslav Madiievskyi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале после встречи с заместителем председателя Следственного комитета России – руководителем Главного военно-следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

    Хинштейн подчеркнул, что огромная работа ведется после освобождения населенных пунктов, однако примеры изуверств и военных преступлений боевиков ВСУ носят массовый характер. В связи с этим он отметил, что все выявленные факты должны быть соответствующим образом зафиксированы.

    Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

    Коментарии (7)
    14 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава передала киевскому режиму порядка 1,7 млрд долларов, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (порядка 1,7 млрд долларов США), сказал Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    Эти средства обеспечены доходами от замороженных активов России, они пойдут для покрытия государственного бюджета, указал премьер.

    По словам Шмыгаля, это первый транш, общий объем составляет 5 млрд канадских долларов.

    Ранее киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

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    14 марта 2025, 09:22 • Новости дня
    ЕС нашел способ избежать вето Венгрии на помощь Киеву

    Euractiv: Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине для обхода вето Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине с бюджетом до 40 млрд евро, основанный на добровольном участии стран, чтобы обойти вето Венгрии, пишет портал Euractiv.

    По данным Euractiv, в проекте сказано, что в 2025 году страны могли бы предоставить Украине военную помощь на сумму от 20 млрд евро до потенциально 40 млрд евро, исходя из потребностей Украины, передает ТАСС.

    В качестве первого этапа предложено выделить 5 млрд евро на закупку 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов фонда обозначены противовоздушная оборона, ракеты, дроны, истребители, обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка». Портал указывает, что страны будут участвовать в соответствии с их экономическим весом.

    В документе также упоминается о возможных «вкладах в гарантии безопасности», однако детальных разъяснений по этому вопросу не приводится. Странам ЕС необходимо ответить на предложение по участию в фонде до 30 апреля.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

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      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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