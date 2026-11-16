Кремль отверг планы России, Китая и США «решать судьбы мира»

Песков: Россия, КНР и США не собираются «решать судьбы мира»

Tекст: Катерина Туманова

«Давайте не забывать, что как минимум две страны из трех в основе своего видения мироустройства ставят многополярность и исключают возможность того, чтобы кто-то решал и предрешал судьбу других стран. Это Россия и Китай. И это видение мирового устройства мы разделяем полностью. И поэтому говорить о том, что кто-то собирается, чтобы „решать судьбы мира“, – это точно не Россия, точно не Китай», – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не хочет, чтобы кто-то решал за нее, и сама не намерена посягать на судьбы других государств.

Политологическими упражнениями, не имеющими ничего общего с реальностью, Песков назвал и попытки сравнить предстоящую встречу трех лидеров с Ялтинской или Тегеранской конференциями.

«Все сравнения с Ялтой – это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью. И с Тегераном тоже. Все совсем не так», – сказал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков рассказал о согласовании основных тем предстоящего трехстороннего саммита в Шэньчжэне. Пресс-секретарь заявил об отсутствии точного времени двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

Помощник президента Ушаков сообщил о планах Путина обсудить с Си Цзиньпином контакты с США.