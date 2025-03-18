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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня

    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы

    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на «Ялтинскую встречу» 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник в Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым, и возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

    Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С середины февраля, когда состоялся первый телефонный разговор лидеров России и США, изменились реалии. Стороны озвучили свои позиции, и теперь можно переходить к предметным переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Дональд Трамп анонсировал во вторник разговор с Владимиром Путиным.

    «Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

    «Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

    На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

    По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

    Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.

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    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

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    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

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    17 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила западные страны в сокрытии на Украине распространения нацистской идеологии. В частности, немецким СМИ запрещено

    По информации СВР, западные СМИ обязаны игнорировать эту тему и исключать из своих материалов свидетельства использования нацистских символов на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, в современной Германии не считают предосудительным приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории. СВР отмечает, что существующие на Украине нацистские идеи известны, но линия германского правительства демонстрирует молчаливое согласие с этой ситуацией.

    Кроме того, федеральное правительство Германии указало немецким СМИ избегать публикации материалов, где есть фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Журналистам также предписано «вежливо» просить украинцев скрывать нацистские атрибуты во время съемок, иначе они могут столкнуться с ответственностью, вплоть до уголовной.

    Ранее в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    Глава МИД Сергей Лавров сравнивал ВСУ с гитлеровскими убийцами.

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    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

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    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

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    17 марта 2025, 17:31 • Новости дня
    Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине

    Фицо заявил об отказе финансировать военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет выделять средства на военную помощь Украине и не примет участия в военных миссиях на ее территории.

    Фицо в посте на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул, что Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в военных миссиях на территории этой страны, передает ТАСС.

    Он также отметил важность проведения совместных заседаний правительств Словакии и Украины, где должны обсуждаться взаимовыгодные проекты. На предстоящей встрече, по мнению Фицо, ключевыми темами станут сотрудничество и реализация новых проектов.

    Фицо также заявил, что Братислава намерена активизировать усилия по восстановлению транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что без этого Европа не сможет быть конкурентоспособной, и дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены.

    Кроме того, премьер-министр исключил возможность поддержки санкций Евросоюза против Венгрии. Он подчеркнул, что позиция Словакии по этим вопросам была озвучена на встрече с послами стран ЕС, аккредитованными в республике.

    Ранее Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине.

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    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    17 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых популярных европейских политиков в Молдавии, получив поддержку 32% респондентов.

    По данным опроса, проведенного молдавской платформой «За честные выборы», президент России Владимир Путин стал самым популярным европейским политиком в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам, 32% респондентов считают его примером сильного лидера, способного помочь стране выйти из политического кризиса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял второе место, набрав 19% голосов. На третьем месте с равным количеством голосов в 10% оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.

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