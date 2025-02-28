Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США

Макрон призвал страны ЕС противостоять «вассализации» в отношениях с США и усилить сплоченность

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции заявил о необходимости для стран Европейского союза отказаться от так называемой счастливой вассализации в отношениях с США, сообщает РИА «Новости».

Макрон подчеркнул, что европейцы должны восстановить стремление к риску, амбициям и мощи.

Перед аудиторией он отметил, что считает критически важным для Европейского союза принимать самостоятельные и осознанные решения в таких областях, как технологии, промышленность и оборона.

По мнению французского лидера, эти меры помогут странам ЕС стать более сильными и сплоченными, чем когда-либо. Французский президент также выразил уверенность, что ЕС должен стремиться к управлению глобальными изменениями, а не быть их объектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

Напомним, Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации США по конфликту на Украине.

Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эммануэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям.