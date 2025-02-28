Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США
Макрон призвал страны ЕС противостоять «вассализации» в отношениях с США и усилить сплоченность
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза отказаться от подчиненной роли в отношениях с США и стать более сплоченными и сильными, чем когда-либо.
В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции заявил о необходимости для стран Европейского союза отказаться от так называемой счастливой вассализации в отношениях с США, сообщает РИА «Новости».
Макрон подчеркнул, что европейцы должны восстановить стремление к риску, амбициям и мощи.
Перед аудиторией он отметил, что считает критически важным для Европейского союза принимать самостоятельные и осознанные решения в таких областях, как технологии, промышленность и оборона.
По мнению французского лидера, эти меры помогут странам ЕС стать более сильными и сплоченными, чем когда-либо. Французский президент также выразил уверенность, что ЕС должен стремиться к управлению глобальными изменениями, а не быть их объектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».
Напомним, Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации США по конфликту на Украине.
Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эммануэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям.