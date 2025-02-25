Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Guardian: Макрон покинул США без изменения позиции Трампа по Украине
Guardian: Макрон покинул Вашингтон без изменения позиции США по украинскому конфликту
Президент Франции Эммануэль Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет The Guardian.
По данным британской газеты, Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки от американского президента в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что трансатлантический альянс сталкивается с самым серьезным кризисом за последние десятилетия.
Помимо Макрона, в Вашингтон собирается британский премьер-министр Кир Стармер, который должен приехать в конце недели. Ему предстоит сложная задача – попытаться убедить Трампа не разрывать отношения с Европой.
Визит Макрона был направлен на укрепление трансатлантической солидарности, однако ни обсуждение, ни дипломатические усилия не привели к значимым изменениям в позиции США по украинскому вопросу.
Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».