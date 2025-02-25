Guardian: Макрон покинул США без изменения позиции Трампа по Украине

Guardian: Макрон покинул Вашингтон без изменения позиции США по украинскому конфликту

Tекст: Александра Юдина

По данным британской газеты, Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки от американского президента в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что трансатлантический альянс сталкивается с самым серьезным кризисом за последние десятилетия.

Помимо Макрона, в Вашингтон собирается британский премьер-министр Кир Стармер, который должен приехать в конце недели. Ему предстоит сложная задача – попытаться убедить Трампа не разрывать отношения с Европой.

Визит Макрона был направлен на укрепление трансатлантической солидарности, однако ни обсуждение, ни дипломатические усилия не привели к значимым изменениям в позиции США по украинскому вопросу.

Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».