В Киеве пьяные мужчины в форме военных устроили стрельбу

В Киеве задержали открывших стрельбу мужчин в форме военных

Группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу в одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги, передает ТАСС сообщение «Страны», которая, в свою очередь, ссылается на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, мужчины сделали около семи выстрелов из пистолета. Из местных жителей никто не пострадал. Отмечается, что из-за стрельбы во время воздушной тревоги жители предположили, что это работа ПВО.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в квартиру, где находились стрелявшие, так как те забаррикадировались. Для их задержания пришлось вызывать полицейский спецназ. В ходе штурма были задержаны два человека. Предполагается, что до приезда полиции несколько человек могли покинуть квартиру.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и ищут оружие, из которого велась стрельба.

Отметим, что в украинских СМИ регулярно появляются сообщения о преступлениях с использованием гранат, взрывных устройств и т. п. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 млн до 5 млн единиц неучтенного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Одессе разгорелся новый конфликт на фоне мобилизации, в ходе которого мужчина потерял сознание после драки с сотрудниками военкомата. К потасовке также были привлечены полицейские.