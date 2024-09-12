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В Киеве пьяные мужчины в форме военных устроили стрельбу
В Киеве задержали открывших стрельбу мужчин в форме военных
В одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги группа нетрезвых мужчин в военной форме открыла стрельбу, сообщает украинское издание «Страна».
Группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу в одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги, передает ТАСС сообщение «Страны», которая, в свою очередь, ссылается на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, мужчины сделали около семи выстрелов из пистолета. Из местных жителей никто не пострадал. Отмечается, что из-за стрельбы во время воздушной тревоги жители предположили, что это работа ПВО.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в квартиру, где находились стрелявшие, так как те забаррикадировались. Для их задержания пришлось вызывать полицейский спецназ. В ходе штурма были задержаны два человека. Предполагается, что до приезда полиции несколько человек могли покинуть квартиру.
В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и ищут оружие, из которого велась стрельба.
Отметим, что в украинских СМИ регулярно появляются сообщения о преступлениях с использованием гранат, взрывных устройств и т. п. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 млн до 5 млн единиц неучтенного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Одессе разгорелся новый конфликт на фоне мобилизации, в ходе которого мужчина потерял сознание после драки с сотрудниками военкомата. К потасовке также были привлечены полицейские.