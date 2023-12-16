Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание и начал давать показания
Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.
Палату депутата охраняют сотрудники полиции. Сейчас Батрина допрашивают следователи, передает ТАСС.
По данным издания «Страна», «Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1».
В зале заседания в момент инцидента находились 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции. В результате 26 человек получилиранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.