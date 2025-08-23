Спасатели заявили о невозможности эвакуации Наговицыной с пика Победы в этом году

Спасатели признали невозможной эвакуацию Наговицины с пика Победы в Киргизии

Tекст: Евгения Караваева

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня сейчас невозможно, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

Он уточнил: «Ее [Наговицину] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет».

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что погодные условия уже не позволяют спасателям добраться до альпинистки. По их словам, следующая возможность для проведения спасательной операции появится только летом 2026 года из-за сложных климатических условий на пике Победы.

Кроме того, спасатели не смогли обнаружить и двух граждан Ирана, пропавших в начале августа в том же районе. Дмитрий Греков пояснил, что поиски велись с помощью дрона, но никаких следов альпинистов найти не удалось. Он предположил, что иранцы, вероятно, сорвались на гребне в сторону Китая.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.