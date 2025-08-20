Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
SHOT: Российская альпинистка Наговицына могла погибнуть на пике Победы
Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы с травмой ноги, более не подает признаков жизни при температуре -23 градуса.
Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около 7 тыс. метров на пике Победы с переломом ноги, предположительно скончалась, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 47-летняя женщина не подает признаков жизни, температура в районе ее стоянки достигает минус 23 градусов.
Спасатели из Киргизии планировали выдвинуться к месту нахождения Натальи 19 августа, однако на подъем в таких условиях требуется до пяти-шести дней. Также сообщается, что группа опытных альпинистов собиралась начать восхождение к Наговицыной 20 августа от ближайшего лагеря «Южный Иныльчек», который расположен примерно в 3,5 километров по вертикали от пострадавшей.
Травму Наговицына получила при спуске 12 августа, после чего ее напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой. На следующий день помощь пытались оказать двое иностранных альпинистов, но суровые погодные условия и усталость не позволили им завершить спасательную операцию. Наталью укутали в спальник и оставили на склоне.
17 августа к альпинистке была отправлена группа спасателей на вертолете, однако воздушное судно попало в турбулентность и совершило жесткую посадку. Еще одна попытка эвакуации должна была состояться 19 августа, на тот момент Наталья находилась в разорванной палатке, но была жива.
Министерство обороны Кыргызстана отмечает, что операция по спасению продолжается, но «вертолет туда подняться не сможет, поэтому сегодня за ней вышли спасатели и альпинисты частных туркомпаний. Путь в одну сторону займет два–три дня».
Ранее при попытке спасти женщину погиб альпинист из Италии.
Кроме того, в больницу были доставлены два альпиниста из группы Наговицыной, а авиация Минобороны Кыргызстана эвакуировала из лагеря на Северном Энильчеке 30 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные Киргизии эвакуировали тело российского альпиниста Алексея Ермакова с вершины Хан-Тенгри.
Спасатели в Эльбрусском районе обнаружили тела двух альпинистов из Перми на пике Виа-тау, их травмы оказались смертельными.