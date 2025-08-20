Альпинисты из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии

Tекст: Ольга Иванова

Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла в верховьях ущелья Адыл-су, на высоте около 3700 метров, где, по информации ГУ МЧС РФ по региону, оба спортсмена сорвались и получили травмы, не совместимые с жизнью.

МЧС сообщает: «В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью». Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно выдвинулись на место происшествия.

Сейчас обсуждается возможность привлечения авиации для эвакуации тел погибших альпинистов. В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы ведутся в сложных погодных и рельефных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с вершины Хан-Тенгри ранее эвакуировали тело погибшего российского альпиниста Алексея Ермакова. На пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Ноговицына остается со сломанной ногой, при этом связь с ней отсутствует, а поиски продолжаются на большой высоте.