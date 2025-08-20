Спасатели не смогли добраться до застрявшей в горах Киргизии россиянки

Tекст: Алексей Дегтярев

Спасатели пока не добрались до Ноговицыной, которая застряла в районе пика Победы в Киргизии, уточнили в ведомстве ТАСС.

Россиянка находится на высоте более 7 тыс. метров, из-за чего вертолет не может к ней подлететь, и спасатели идут пешком.

Дипломаты из российского посольства заявили, что вплотную занимаемся вопросом альпинистки. Ранее стало известно, что 47-летняя россиянка сломала ногу во время спуска с вершины, первую помощь ей оказал напарник, однако эвакуировать ее пока не удалось.

Минобороны Киргизии сообщило, что всего за минувшие сутки военные вертолетчики эвакуировали 62 человека с пиков Победы и Хан-Тенгри, включая альпинистов.

Вертолеты совершили шесть рейсов для эвакуации пострадавших, однако на данный момент никто из них не поступал в больницы Бишкека.

МЧС Киргизии заявило, что готово присоединиться к спасательной операции в случае необходимости, но пока операции по эвакуации координирует министерство обороны республики. Пик Победы – самая высокая точка Тянь-Шаня, его высота составляет 7 439 метров, условия для спасательных работ остаются сложными.

Ранее с вершины Хан-Тенгри эвакуировали тело погибшего российского альпиниста Алексея Ермакова.