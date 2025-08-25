«КамАЗ» отказался от перехода на трехдневную рабочую неделю

«КамАЗ» отменил переход на трехдневную неделю из-за стабилизации рынка грузовиков

Tекст: Елизавета Шишкова

О решении отменить переход на трехдневную рабочую неделю объявила пресс-служба компании, пишут «Известия». Основные подразделения «КамАЗа», отвечающие за выпуск грузовиков, продолжат работать по текущему графику.

В компании отметили, что на рынке грузовых автомобилей наметилась стабилизация, хотя показатели остаются низкими.

Руководство «КамАЗа» выразило уверенность в устойчивости позиций компании по сравнению с другими участниками рынка и отметило продолжающийся рост рыночной доли и количества заказов. Уже началось формирование производственного плана на октябрь, ожидается увеличение загрузки производства.

В то же время представители «КамАЗа» подчеркнули, что ситуация на рынке остается напряженной: по итогам июня падение продаж грузовиков свыше 14 тонн достигнет почти 60%. Дополнительное давление оказывают значительные остатки импортной техники – более 20 тыс. единиц, а также 10 тыс. грузовиков на складах лизинговых компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший российский производитель грузовой техники «КамАЗ» заявил о переходе подразделений с неполной загрузкой на сокращенную рабочую неделю с 1 августа. Компания объяснила это решение продолжающимся кризисом на рынке грузовых автомобилей.