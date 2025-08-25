Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Пезешкиан назвал формат «3+3» решающим для Кавказа
Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что формат «3+3» способен значительно повысить эффективность решения региональных вопросов на Южном Кавказе.
Переговоры в формате «3+3» с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана могут стать более эффективным инструментом для урегулирования проблем на Южном Кавказе, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, «переговоры в формате «3+3» с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона». Пезешкиан подчеркнул важность регионального сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности.
Пресс-служба президента Ирана отметила, что лидеры обсудили вопросы, связанные с перспективами развития диалога между странами региона. Формат «3+3» предлагает диалоговую площадку для решения ключевых политических и экономических вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске. Главы двух государств также затронули вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.