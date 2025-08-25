Путин и Пезешкиан обсудили встречу в Анкоридже и ядерную программу

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Путин обсудил с Пезешкианом итоги саммита на Аляске и иранскую ядерную программу
Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске, развитие российско-иранского сотрудничества.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы российский лидер рассказал о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже встречи на высшем уровне с представителями США. В ответ Пезешкиан заявил, что Иран поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах энергетики и транспорта. В разговоре отдельно отмечалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также развитие событий в регионе Южного Кавказа.
Путин и Пезешкиан выразили готовность усиливать взаимодействие России и Ирана в различных сферах. Президенты также договорились о личной встрече на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Ранее посол Исламской республики в России Казем Джалали выразил надежду на скорые поставки российского газа в Иран через Азербайджан.
Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.