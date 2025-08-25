Осужденным женщинам разрешили хранить расчески и улучшили быт в СИЗО

Tекст: Евгения Караваева

Проект приказа Минюста России, вносящий изменения в правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, опубликован, передает ТАСС.

Документ предусматривает разрешение осужденным женщинам хранить расческу в прикроватной тумбочке, а также улучшение условий в камерах СИЗО для женщин с маленькими детьми. В частности, камеры будут оснащены сушками для белья, чайниками, стульями и прикроватными ковриками, отмечается в пояснительной записке.

В проекте также уточняется перечень вещей и продуктов, которые не учитываются в предельном разрешенном весе для передачи осужденным на свиданиях. Кроме того, пожизненно осужденные, а также содержащиеся в строгих условиях и тюрьмах, смогут оставлять продукты в специальной ячейке, что ранее было невозможно – сейчас продукты выдаются только на время приема пищи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Башкирии призналась в убийстве подруги и сына после того, как ранее зарубила топором своего мужа.