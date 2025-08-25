Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Ученые в Колумбии обнаружили новую ветвь человеческого рода
Колумбийские исследователи выявили неизвестную линию рода людей Чекуа
Результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.
Прежде неизвестная ветвь человеческого рода была обнаружена в ходе исследований ученых в Колумбии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».
Эксперты провели полное секвенирование ДНК древних останков, найденных рядом с Боготой, что позволило выделить новую человеческую группу – Чекуа.
Останки представителей этой группы были впервые обнаружены в 1992 году в районе, который и дал им название. Как отмечает исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андреа Касас, в работе использовалось сравнение результатов ДНК-анализа с материалами из других регионов американского континента.
По итогам исследований выяснилось, что Чекуа имеют генетическую родословную, ранее неизвестную науке. Это открытие может существенно изменить представления о расселении и эволюции древних людей на территории Южной Америки.
