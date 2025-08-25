Более 1 тыс. человек задержали в Вашингтоне после ввода Нацгвардии

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
В Вашингтоне задержали 1007 человек и изъяли 111 единиц оружия
В столице США после прибытия Национальной гвардии за две недели задержали свыше тысячи человек и конфисковали более ста единиц огнестрельного оружия.
Более 1 тыс. человек задержали за две недели в Вашингтоне после ввода подразделений Национальной гвардии США, передает ТАСС. Об этом сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди, опубликовавшая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) инфографику: «Сделаем округ Колумбия вновь великим. 1 тыс. 7 задержаний, изъято 111 единиц огнестрельного оружия».
По словам генпрокурора, только за минувшую ночь задержали 86 человек. Среди них оказались подозреваемые в нападениях на полицейских и бойцов Национальной гвардии, а также, предположительно, член признанной в США террористической банды «Трен де Арагуа».
По данным газеты The Washington Post, в операциях в Вашингтоне принимают участие около 2,2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Введение дополнительных сил началось после заявления президента Дональда Трампа 11 августа о переброске гвардейцев в столицу для борьбы с преступностью.
Трамп также перевел городскую полицию под управление федеральных властей и допустил возможность привлечения вооруженных сил. По его словам, ресурсы федерального правительства могут быть задействованы и в других городах, в том числе в Чикаго и Нью-Йорке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее сравнил охрану города со стратегией защиты границы от мигрантов.
Войска Национальной гвардии США в августе были развернуты в центре Вашингтона.