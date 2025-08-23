В Вашингтоне число задержанных нелегалов выросло более чем в десять раз

CNN сообщил о десятикратном росте арестов мигрантов в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Число арестов мигрантов-нелегалов в Вашингтоне выросло более чем в десять раз после введения жестких мер президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на собственный анализ.

По данным анала, с 7 августа федеральные сотрудники задержали в округе Колумбия 300 человек без законного иммиграционного статуса. Ранее в среднем в неделю задерживали не более 12 мигрантов, передает РИА «Новости».

В числе мер по борьбе с преступностью Трамп ввел прямой федеральный контроль над местной полицией и направил в город национальную гвардию. Президент также публично пригрозил использовать вооруженные силы, если ситуация потребует. Его политика уже вызвала стихийные протесты среди жителей Вашингтона.

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать массовую экстрадицию. Он также объявил национальный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе страны.

После введения новых мер уровень преступности в Вашингтоне начал умеренно снижаться, отмечает CNN. Число преступлений против собственности сократилось на 19%, насильственных преступлений – на 17%. Ограбления и кражи из автомобилей уменьшились более чем на 40%, но некоторые другие виды преступлений, напротив, возросли: кражи с проникновением выросли на 6%, а нападения с опасным оружием – на 14%.

Телеканал добавляет, что после передачи контроля над полицией и до 13 августа в столице было зафиксировано два убийства, а затем их не происходило. Усиление мер, несмотря на протесты, сопровождалось снижением ряда негативных показателей по криминогенной обстановке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.

Трамп ранее сравнил охрану города со стратегией защиты границы от мигрантов.

Войска Национальной гвардии США в августе были развернуты в центре Вашингтона.