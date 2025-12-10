В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи

Глава РКК Савчук заявил о невозможности онлайн-обучения навыкам первой помощи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Онлайн-обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, категорически заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции, передает

ТАСС. По его словам, теория допустима в дистанционном формате, однако сами навыки каждый должен осваивать вживую, под руководством инструктора, с обязательной самостоятельной практической отработкой.

Савчук отметил, что среди организаций, проводящих обучение, встречаются случаи, когда на 300 человек есть только один манекен для практики: в таких условиях закрепить знания практически невозможно. Российский Красный Крест старается формировать небольшие группы по 20-25 человек, обеспечивать несколько манекенов и инструкторов, чтобы каждая микрогруппа по 10 человек могла эффективно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

Председатель РКК подчеркнул, что одного курса недостаточно для полной подготовки: «У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа – ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год», – заявил Савчук.

Он напомнил, что организация проводит очные 16-часовые курсы по первой помощи, подробная информация о которых размещена на сайте РКК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российский Красный Крест запустил обучающий мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей. В 10 сериях рассказывается, как действовать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребенок.

А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание правоохранительных органов на рост числа неквалифицированных онлайн-курсов по тактической медицине без необходимых знаний и опыта.