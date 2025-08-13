Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
В Вашингтон начали прибывать войска Национальной гвардии США
Солдаты Национальной гвардии прибыли в город для усиления безопасности
Военнослужащие в полной экипировке начали размещаться возле штаб-квартиры Нацгвардии округа Колумбия, а их командировка продлится до конца сентября.
Пребывание военнослужащих Национальной гвардии в столице США подтверждено телеканалом NBC, передает РИА «Новости».
Около 800 человек были направлены в Вашингтон для борьбы с ростом преступности, срок их командировки рассчитан до 25 сентября.
Как отмечается, солдаты размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия и полностью экипированы.
В репортаже говорится: «Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября».
Пока неясно, где именно будут дислоцироваться войска и как будет выстроено их командование.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил усилить присутствие федеральных силовиков в городе и заявил о необходимости навести порядок, в том числе из-за роста преступности и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.
По данным The Hill, привлечение дополнительных сил затронуло более десятка ведомств, в числе которых ФБР, Иммиграционная и таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и другие.
На прошлой неделе глава Белого дома перевел управление городской полицией под федеральный контроль и пригрозил вводом войск при необходимости. Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка. Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности и не исключил введение федерального управления для столицы.