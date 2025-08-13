В Вашингтон начали прибывать войска Национальной гвардии США

Солдаты Национальной гвардии прибыли в город для усиления безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Пребывание военнослужащих Национальной гвардии в столице США подтверждено телеканалом NBC, передает РИА «Новости».

Около 800 человек были направлены в Вашингтон для борьбы с ростом преступности, срок их командировки рассчитан до 25 сентября.

Как отмечается, солдаты размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия и полностью экипированы.

В репортаже говорится: «Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября».

Пока неясно, где именно будут дислоцироваться войска и как будет выстроено их командование.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил усилить присутствие федеральных силовиков в городе и заявил о необходимости навести порядок, в том числе из-за роста преступности и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

По данным The Hill, привлечение дополнительных сил затронуло более десятка ведомств, в числе которых ФБР, Иммиграционная и таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и другие.

На прошлой неделе глава Белого дома перевел управление городской полицией под федеральный контроль и пригрозил вводом войск при необходимости. Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные направили 800 бойцов Национальной гвардии для поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка. Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности и не исключил введение федерального управления для столицы.