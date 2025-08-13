  • Новость часаОбломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    13 августа 2025, 05:07 • Новости дня

    В Вашингтон начали прибывать войска Национальной гвардии США

    Солдаты Национальной гвардии прибыли в город для усиления безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие в полной экипировке начали размещаться возле штаб-квартиры Нацгвардии округа Колумбия, а их командировка продлится до конца сентября.

    Пребывание военнослужащих Национальной гвардии в столице США подтверждено телеканалом NBC, передает РИА «Новости».

    Около 800 человек были направлены в Вашингтон для борьбы с ростом преступности, срок их командировки рассчитан до 25 сентября.

    Как отмечается, солдаты размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия и полностью экипированы.

    В репортаже говорится: «Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября».

    Пока неясно, где именно будут дислоцироваться войска и как будет выстроено их командование.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил усилить присутствие федеральных силовиков в городе и заявил о необходимости навести порядок, в том числе из-за роста преступности и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

    По данным The Hill, привлечение дополнительных сил затронуло более десятка ведомств, в числе которых ФБР, Иммиграционная и таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и другие.

    На прошлой неделе глава Белого дома перевел управление городской полицией под федеральный контроль и пригрозил вводом войск при необходимости. Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные направили 800 бойцов Национальной гвардии для поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах Вашингтона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка. Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности и не исключил введение федерального управления для столицы.

    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    10 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    10 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

    Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    11 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции, посвященной мерам по обеспечению безопасности в Вашингтоне, передает РИА «Новости». «Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – заявил он. 

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки.

    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    11 августа 2025, 19:46 • Новости дня
    Трамп: Российские войска могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия могла бы оказаться в Киеве «уже через четыре часа после начала конфликта», если бы один из российских генералов не принял решение вести танки через поля, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в понедельник.

    По словам Трампа, техника застряла в грязи из-за дождей, что задержало продвижение, передает «Московский комсомолец».

    Трамп не назвал имени российского генерала, предположив, что он мог быть уже уволен с должности. «Зная Владимира (Путина), не думаю, что этот генерал еще с нами», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил о планах Путина добиться мира на Украине.

    10 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры европейских стран предпринимают попытки организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

    Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

    Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    11 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Трамп отправил национальную гвардию в Вашингтон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о решении направить национальную гвардию в Вашингтон с целью восстановления правопорядка.

    По его словам, военное подразделение будет задействовано для стабилизации ситуации и обеспечения общественной безопасности в столице страны, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил о своем решении перевести департамент столичной полиции Вашингтона под прямой федеральный контроль. Американский лидер использовал для этого раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия.

    Ранее Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира и усилил присутствие федеральных силовиков в американской столице.

    11 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», передает ТАСС.

    Трампу был также задан уточняющий вопрос о том, приглашен ли Зеленский на встречу 15 августа. «Он не является частью этого», – заявил президент США.

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, президент США объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    В понедельник член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

