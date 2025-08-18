Трамп назвал срок для оценки ситуации вокруг урегулирования на Украине

Трамп: Перспектива урегулирования на Украине прояснится через две недели

Tекст: Антон Антонов

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Во время переговоров с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств Трамп также выразил мнение, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в достижении договоренности и хотят заключить сделку по украинскому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп ранее заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения. Глава американского государства на встрече с Зеленским и европейскими лидерами допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.