ФСБ задержала в ДНР агентов Украины за покушения на чиновников

ФСБ задержала в ДНР двух агентов разведки Украины за покушения на чиновников
В Донецкой народной республике были задержаны двое агентов разведки Украины, которых подозревают в организации покушений на чиновников и подготовке терактов против представителей властей и участников спецоперации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, работавших на украинскую разведку, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, в группу входили лица 1987 и 1997 годов рождения. Они обвиняются в причастности к подрывам автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН по ДНР, совершенных в марте и декабре 2024 года.
ФСБ также сообщила, что задержанные готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципалитетов ДНР и командира добровольческого батальона, участвующего в спецоперации на Украине.
По информации ведомства, один из задержанных в 2023 году дважды приезжал в Москву по заданию украинской спецслужбы, чтобы выяснить адрес проживания российского журналиста. Имя журналиста не разглашается.
Кроме того, один из двух задержанных на территории ДНР агентов Главного управления разведки Минобороны Украины был резидентом украинских спецслужб в Донецке.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что житель Донецка 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году. По данным ФСБ, ему дали задания по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче взрывных устройств.
В ФСБ отметили, что задержанные дают признательные показания.
Ранее ФСБ ранее задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК.
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в Брянской области задержали трех участников диверсионной группы из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, а еще трое боевиков были ликвидированы.
ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост.