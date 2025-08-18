Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.0 комментариев
ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
Пресечена новая попытка украинских спецслужб подорвать бомбу большой мощности в машине на Крымском мосту, сообщили в ФСБ России.
Машина с самодельной бомбой большой мощностью прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Она проехала российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», машина должна была доехать до Кубани, ее установили на автовоз, за рулем находился частный водитель перевозчика.
Машину с бомбой планировалось передать другому водителю, он должен был выехать в Крым через Крымский мост. При этом водитель ничего не знал о бомбе, его планировали сделать невольным «террористом-смертником».
Взрывное устройство на машине Chevrolet Volt обезвредили, задержаны все причастные к доставке бомбы в Россию.
ФСБ подчеркнула, что возбуждено уголовное дело, все организаторы и участники понесут заслуженное наказание.
Кроме того, в ФСБ указали, что это уже вторая за год попытка украинских спецслужб использовать машину со взрывчаткой на Крымском мосту.
В начале апреля на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус, в котором было более 500 кг синтетической взрывчатки. Машину также планировали подорвать в подобной атаке.
Причем и водитель этой машины также не знал о бомбе, он также должен был стать невольным смертником на Крымском мосту.
В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.
В июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.