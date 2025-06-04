Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
Песков заявил об отсутствии повреждений Крымского моста после атаки ВСУ
Украинские формирования атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Крымский мост подвергся атаке со стороны украинских формирований, о чем сообщил на брифинге пресс-секретарь президента, передает ТАСС
Представитель Кремля заявил: «Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает».
Песков добавил, что российские власти принимают необходимые меры предосторожности из-за регулярных попыток Киева атаковать мирные объекты.
Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту было временно остановлено, водителей призывали соблюдать спокойствие на объекте.
Затем проезд для автомобилей через Крымский мост открыли после более чем двухчасовой приостановки движения.