Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
ФСБ задержала иностранца при попытке вывоза секретных документов ВПК
ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК
На российско-азербайджанской границе задержан завербованный СБУ иностранец, который пытался вывезти секретные материалы касательно оборонной промышленности, похищенные в Курганской области.
Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина при попытке вывезти похищенные документы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, передает ТАСС.
Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане при пересечении российско-азербайджанской границы.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что задержанный – Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, гражданин иностранного государства 1989 года рождения, был завербован СБУ. По данным ведомства, он собирался вывезти служебные материалы, добытые в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.
Задержанный признался, что действовал по указанию брата, который проживает на Украине и сотрудничает с СБУ. По информации ФСБ, Руфуллаев изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы затем переправить их на Украину.
Накануне сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Брянской области трех участников диверсионной группы из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, а еще трое боевиков были ликвидированы.
Ранее ФСБ в ЛНР задержала украинца, который шпионил на Киев.
ФСБ также сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост.