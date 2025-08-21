ФСБ задержала иностранца при попытке вывоза секретных документов ВПК

ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина при попытке вывезти похищенные документы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, передает ТАСС.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане при пересечении российско-азербайджанской границы.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что задержанный – Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, гражданин иностранного государства 1989 года рождения, был завербован СБУ. По данным ведомства, он собирался вывезти служебные материалы, добытые в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

Задержанный признался, что действовал по указанию брата, который проживает на Украине и сотрудничает с СБУ. По информации ФСБ, Руфуллаев изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы затем переправить их на Украину.

Накануне сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Брянской области трех участников диверсионной группы из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, а еще трое боевиков были ликвидированы.

Ранее ФСБ в ЛНР задержала украинца, который шпионил на Киев.

ФСБ также сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост.