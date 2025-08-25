Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил о росте числа стремящихся в ШОС стран

Tекст: Ирма Каплан

«В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития», – отметил дипломат в беседе с РИА «Новости».

Чжан Ханьхуэй отметил, что расширение ШОС, усиливает общую мощь и региональное влияние организации, но это никогда не было ее целенаправленной задачей, а «явилось естественным результатом развития».

«Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в «большую семью ШОС» войдут новые члены», – резюмировал посол.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи прибыл в Китай с официальным визитом.

Кроме того, президент России Владимир Путин

намерен посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.