Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Председатель Госдумы Володин прибыл с визитом в КНР и рассказал о повестке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи прибыл в Китай с официальным визитом.
Володин в рамках визита посетит 10-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей, на которой основными темами станут вопросам противодействия санкциям и расширения торгово-экономических связей, передает РИА «Новости».
«В Пекине состоится 10-е заседание Межпарламентской комиссии. В повестке: противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству; расширение торгово-экономических связей; защита исторической правды; молодежные обмены для укрепления гуманитарного сотрудничества», – написал Володин в мессенджере Max.
Председатель Госдумы напомнил, что отношения России и Китая строятся на принципах дружбы и доверия. Обе стороны привержены взаимовыгодному сотрудничеству и невмешательства в дела суверенных государств, а также не приемлют двойных стандартов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.