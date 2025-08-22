Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.0 комментариев
ФСБ в Приморье арестовала двух местных жителей за сотрудничество с СБУ
В Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанных подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.
Задержанные 1990 и 1998 годов рождения согласились по заданию украинской спецслужбы собирать данные об объектах Министерства обороны России в регионе.
Подозреваемые планировали передавать сведения о дислокации военных объектов Приморья сотрудникам СБУ. Ведомство не уточняет, передавались ли какие-либо данные до момента задержания.
Задержанных уже арестовали.
Ранее ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК.
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в Брянской области задержали трех участников диверсионной группы из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, еще трое боевиков были ликвидированы.
В ДНР арестовали двух агентов разведки Украины, которых подозревают в организации покушений на чиновников и подготовке терактов против представителей властей.