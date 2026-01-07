«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.3 комментария
Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд
Глава Ассоциации вооруженных сил Германии (BSW) Фабио Де Мази передал свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия последней контактов с оружейниками.
Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.
Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.
В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.
В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.
Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.
Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.
Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривал в отношении нее сразу два вотума недоверия. Газета Politico присудила антипремии-2025 Саркози, Трампу и фон дер Ляйен.