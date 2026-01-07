Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд

Tекст: Катерина Туманова

Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.

Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.

В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.

В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.

Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.

Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.

Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».

