Дуров в поздравлении с Рождеством пожелал спокойствия и творчества

Tекст: Катерина Туманова

«В этом году я желаю тебе меньше: меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции. У тебя уже слишком много всего этого, и это мешает твоему спокойствию, здоровью, сну и творчеству. С Рождеством!», – написал он.

Пожелания отражают приверженность предпринимателя стоической философии выбора и разграничения занятий, общения, информации с тем, чтобы не перегружать себя лишней информацией, заботиться о своем здоровье, интеллектуальном и физическом развитии, общаться с важными и нужными людьми.

К примеру, в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном Дуров объяснил, почему не пользуется мобильником, несмотря на то, что является разработчиком, техническим специалистом и тестировщиком различных программных продуктов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров сравнил инициативы Эмманюэля Макрона с созданием цифрового ГУЛАГа в Евросоюзе. Он также заявил, что действия властей Британии напоминают сюжет фильма «V – значит вендетта».

Предприниматель 7 января написал о продолжении войны против приватности в ЕС.