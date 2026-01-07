«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.2 комментария
Дуров в поздравлении с Рождеством пожелал спокойствия и творчества
Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров в рождественском поздравлении пожелал подписчикам его Telegram-канала меньше основных раздражителей современности: информации, еды, развлечений.
«В этом году я желаю тебе меньше: меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции. У тебя уже слишком много всего этого, и это мешает твоему спокойствию, здоровью, сну и творчеству. С Рождеством!», – написал он.
Пожелания отражают приверженность предпринимателя стоической философии выбора и разграничения занятий, общения, информации с тем, чтобы не перегружать себя лишней информацией, заботиться о своем здоровье, интеллектуальном и физическом развитии, общаться с важными и нужными людьми.
К примеру, в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном Дуров объяснил, почему не пользуется мобильником, несмотря на то, что является разработчиком, техническим специалистом и тестировщиком различных программных продуктов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров сравнил инициативы Эмманюэля Макрона с созданием цифрового ГУЛАГа в Евросоюзе. Он также заявил, что действия властей Британии напоминают сюжет фильма «V – значит вендетта».
Предприниматель 7 января написал о продолжении войны против приватности в ЕС.