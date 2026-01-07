Дуров заявил о продолжении войны против приватности в ЕС

Дуров прокомментировал новые правила обмена данными о криптоактивах в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в Евросоюзе не прекращается война против неприкосновенности частной жизни, передает ТАСС. Он прокомментировал вступление в силу с 2026 года новых правил, предусматривающих автоматический обмен информацией о криптоактивах между странами ЕС.

В своей публикации в X Дуров написал: «В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?»

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, новые правила обяжут поставщиков услуг в сфере криптоактивов собирать данные о подлежащих отчетности транзакциях пользователей – резидентов ЕС. Первая отчетность должна быть предоставлена в течение девяти месяцев после окончания первого финансового года, охваченного директивой DAC8. Вступление директивы в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров сравнил инициативы Эмманюэля Макрона с созданием цифрового ГУЛАГа в Евросоюзе. Дуров обвинил президента Франции в желании подавлять онлайн-критику.

Также он заявил, что действия властей Британии напоминают сюжет фильма «V – значит вендетта». Напомним, что Минфин Британии намерен внедрить к 2027 году жесткое регулирование криптовалют, бирж и кошельков ради прозрачности. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.