Дуров предсказал Британии будущее антиутопического триллера через год

Дуров предсказал Британии будущее антиутопического триллера

Tекст: Катерина Туманова

«Тоталитарная Великобритания в фильме «V – значит вендетта» 20 лет назад казалась чем-то невероятным. Теперь с такими шагами, как объявление всех разработчиков сквозного шифрования «враждебными субъектами» это выглядит не только как вымысел, но и как план действий правительства», – приводит ТАСС высказывание Дурова в социальной сети X.

Предприниматель проводит аналогию с тем, что действие фильма происходит в 2027 году, а британское правительство будто бы намерено в точности следовать сценарию, превращаясь в тоталитарную страну.

Несколькими днями ранее Минфин королевства сообщил о намерении к 2027 году внедрить через FCA жесткое регулирование криптовалют, бирж и кошельков ради прозрачности и борьбы с «сомнительными игроками». Меры, аналогичные стандартам финансовых учреждений, планируют запустить в октябре 2027 года, пишет CoinDesk.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны ЕС проголосовали за закон, который может лишить граждан ЕС приватных переписок, инициатором выступила Франция. Павел Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.

Позже Дуров сообщил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, которая дает возможность использовать искусственный интеллект без раскрытия личных данных. Глава РФПИ Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза.