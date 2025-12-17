В Мax зарегистрировались 75 млн пользователей

Tекст: Елизавета Шишкова

Количество пользователей мессенджера Мax превысило 75 млн человек, пишет VK. Со времени запуска сервиса через него было отправлено более 6,5 млрд сообщений, а число совершенных звонков превысило два миллиарда.

Блогеры, компании и госструктуры открыли в Мax свыше 122 тыс. публичных каналов с суммарной аудиторией более 35 млн подписчиков. К крупнейшим каналам отнесли «Кремль. Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «СОЛОВЬЕВ», Mash, РИА Новости, RT на русском и «Едим дома». «Кремль. Новости» стал первым каналом-миллионником.

С 15 сентября в Мax появился сервис «Цифровой ID» – альтернатива бумажным документам в виде QR-кода. Эта опция позволяет быстро подтвердить возраст, статус студента или многодетного родителя, а также получить доступ к основным документам: паспорту, ИНН, СНИЛС, полису ОМС, водительскому удостоверению и свидетельству о рождении ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

Ежедневная аудитория платформы Max достигла 7 млн пользователей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

