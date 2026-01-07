«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.3 комментария
Аэропорт Краснодара ввел дополнительные ограничения полетов
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о введении дополнительных ограничений полетов в краснодарском аэропорту Пашковский.
«Аэропорт Краснодара (Пашковский): введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – написал он.
В Росавиации уточнили, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 МСК.
Напомним, ранее временные ограничения полетов ввел аэропорт Волгограда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России.