Суд в Москве назначил штраф политологу Маркову за нарушение порядка иноагента

Суд назначил штраф политологу Маркову за нарушение порядка иноагента

Tекст: Катерина Туманова

«Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тысяч рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

По словам адвоката Александра Молохова, протокол был составлен из-за того, что Марков не направил заявление о включении себя в реестр иноагентов до соответствующего решения Минюста.

«Марков не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию. Его интервью – это всегда борьба за интересы России на международном фронте, высказывание своего личного мнения», – сказал юрист в защиту клиента.

Молохов добавил, что обвинение в иностранном влиянии связано с публикацией интервью Маркова в зарубежных изданиях.

Минюст России включил Маркова в реестр иноагентов в августе 2025 года, объяснив это участием политолога в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространением недостоверной информации о решениях властей России.

