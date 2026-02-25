У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Суд в Москве назначил штраф политологу Маркову за нарушение порядка иноагента
Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал политолога Сергея Маркова на 35 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента, сообщил его адвокат Александр Молохов.
«Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тысяч рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
По словам адвоката Александра Молохова, протокол был составлен из-за того, что Марков не направил заявление о включении себя в реестр иноагентов до соответствующего решения Минюста.
«Марков не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию. Его интервью – это всегда борьба за интересы России на международном фронте, высказывание своего личного мнения», – сказал юрист в защиту клиента.
Молохов добавил, что обвинение в иностранном влиянии связано с публикацией интервью Маркова в зарубежных изданиях.
Минюст России включил Маркова в реестр иноагентов в августе 2025 года, объяснив это участием политолога в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространением недостоверной информации о решениях властей России.
