Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» террористическими действиями

Tекст: Елизавета Шишкова

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» следует классифицировать как террористические, передает ТАСС.

По словам Захаровой, подобные действия подпадают под квалификацию терроризма как в международном праве, так и в национальных законодательствах различных государств. Она добавила: «Это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства».

Дипломат выразила уверенность, что мировое сообщество должно уделять должное внимание подобным атакам на критическую инфраструктуру, поскольку подобные происшествия несут угрозу не только России, но и международной энергетической безопасности.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что новая атака на нефтепровод «Дружба» у границы с Белоруссией привела к приостановке прокачки нефти.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что атаки украинских военных на нефтепровод «Дружба» противоречат интересам как Словакии, так и самой Украины.

Президент США Дональд Трамп в письме венгерскому премьеру Виктору Орбану выразил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру между Россией, Венгрией и Словакией.



