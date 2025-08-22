Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о своем сильном недовольстве действиями Украины против нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

В опубликованном политическим советником Балажом Орбаном (однофамилец венгерского премьера) послании Трамп подчеркнул: «Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого».

Речь идет о письме, написанном Трампом от руки в ответ на обращение Орбана по поводу ударов по инфраструктуре нефтепровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Копия документа, отправленного из Белого дома в офис главы венгерского правительства, была обнародована на странице Балажа Орбана в Facebook* (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta*).

Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы с Белоруссией произошла новая атака на нефтепровод «Дружба», после чего прокачка нефти была приостановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии.

Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.