Сийярто: Ударами по «Дружбе» Украина вредит не России, а Венгрии и Словакии

Tекст: Вера Басилая

По его словам, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии напомнил, что магистраль играет ключевую роль в энергоснабжении страны, и без нее поставки нефти невозможны.

Сийярто сообщил, что в результате последнего удара ВСУ транспортировка нефти в Венгрию и Словакию будет прекращена как минимум на пять дней. Он подчеркнул: «Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ею ущерб неприемлемы».

Министр отметил, что вместе со словацким коллегой направил в Брюссель письмо с требованием принять меры в отношении Украины и остановить нападения на «Дружбу». Сийярто напомнил, что Еврокомиссия обещала гарантировать энергобезопасность, но не выполнила обещание и не отреагировала на действия Киева.

«Было бы неплохо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!» – заявил глава МИД.

Ранее Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию остановить удары Украины по нефтепроводу «Дружба».

Словакия ранее предупредила о возможной остановке поставок нефти по этому нефтепроводу из-за украинских атак.

Венгрия подтвердила прекращение поставок нефти из России после нового нападения на трубопровод.

На этой неделе Украина уже наносила удар по «Дружбе», после чего Венгрия назвала это возмутительным и допустила прекращение экспорта электроэнергии на Украину.