Глава МИД Словакии назвал атаки ВСУ на «Дружбу» бесполезными
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что атаки украинских военных на нефтепровод «Дружба» идут вразрез с интересами как Словакии, так и самой Украины.
Атаки украинских военных на нефтепровод «Дружба» наносят вред интересам как Словакии, так и Украины, передает ТАСС. С таким заявлением выступил глава МИД Словакии Юрай Бланар на телеканале Joj24, подчеркнув, что повреждение трубопровода противоречит национальным интересам обеих стран.
Министр сообщил, что тема атак ВСУ обсуждалась в воскресенье в его телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой. Бланар напомнил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft обеспечивает Украину продуктами, покрывая 10% ежемесячного потребления страны.
Бланар также высказал призыв к скорейшему завершению конфликта на Украине и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру, отметив, что эти действия негативно влияют на критическую инфраструктуру, от которой зависят Словакия и Венгрия. «Мы обращаем внимание, что несмотря на проходящие переговоры [об урегулировании конфликта], эти атаки учащаются, а это влияет на критическую инфраструктуру, от [функционирования] которой зависят Словакия и Венгрия», – заявил министр.
Руководитель группы советников премьер-министра Словакии Эрик Калиняк в эфире телеканала ТА3 выразил мнение, что атаки ВСУ на «Дружбу» можно сравнить с террористическими действиями. Он добавил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз, пока она не начнет уважать международное право.
Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.