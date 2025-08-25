Аракчи сообщил Лаврову о переговорах с ЕС по иранской ядерной программе

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о своих недавних переговорах с дипломатами из Британии, Германии и Франции по вопросам иранской ядерной программы, сообщается в Telegram-канале МИД Ирана.

В ходе беседы иранская сторона подробно информировала Лаврова об итогах консультаций с европейскими коллегами, подчеркнув стремление к урегулированию ситуации вокруг ядерной сделки.

Российская сторона подтвердила намерение активно участвовать в дипломатических усилиях по нормализации ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий и снижению напряженности на Ближнем Востоке. Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В разговоре обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая реализацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного 17 января 2025 года президентами двух стран. Были отмечены шаги по расширению взаимодействия в сферах транспорта и энергетики.

Стороны выразили готовность продолжать доверительный политический диалог, а также усиливать координацию между дипломатическими ведомствами. Обсужден и график ближайших контактов на различных уровнях, прежде всего между высшими руководителями России и Ирана.

Ранее президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Путин и Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске. Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.