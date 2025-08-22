  • Новость часаПарламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    22 августа 2025, 18:00 • Политика

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без «Дружбы» Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»?

    Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию (ЕК) с призывом заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба». В письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара говорится, что из-за атаки в ночь на 22 августа поставки нефти «могут быть остановлены минимум на пять дней». «Без этого безопасное снабжение наших стран просто невозможно», – следует из документа.

    В письме Сийрято и Бланар упомянули заявление ЕК от 27 января 2025 года. В нем говорилось, что «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства-члены ЕС, является вопросом безопасности» объединения. В связи с этим, министры призвали объединение соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок.

    «Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они – Европейская комиссия, а не комиссия по Украине!» – подчеркнул Сийярто. В пятницу он сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны ВСУ – «уже в третий раз за короткий период». По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода «на российско-белорусской границе».

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила, что по нефтепроводу был нанесен удар. «Очередная атака на «Дружбу» возле белорусской границы... Выясняем масштабы ущерба», – цитирует ее РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу. Об этом свидетельствует послание, направленное из Вашингтона в Будапешт и опубликованное политическим советником премьера Балажом Орбаном, передает ТАСС.

    «Венгрия поддерживает Украину электричеством и бензином, а взамен они обстреливают трубопровод, который снабжает нас. Крайне недружественный шаг!», – написал венгерский политик. Ответ Трампа написан от руки. В нем говорится: «Виктор. Мне неприятно это слышать. Я очень зол».

    Напомним, в начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по «Дружбе». Поставки нефти были возобновлены только три дня назад, 19 августа. Сийярто тогда поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.

    Будапешт охарактеризовал действия Киева как «возмутительные и неприемлемые» и дал понять, что может прекратить экспорт электричества Украине. Отметим, Венгрия и Словакия сейчас являются главными поставщиками энергии, спрос на которую с украинской стороны только растет. Однако эксперты сомневаются, что эти страны Восточной Европы пойдут на жесткий ответ.

    По мнению политолога и экономиста Ивана Лизана, причин этому несколько. «Во-первых, Будапешт и Братислава зарабатывают, поставляя Киеву энергоносители. Во-вторых, Венгрия и Словакия зависят от Украины в части транзита нефти и не оставляют надежд на то, что им удастся договориться. Но офис Зеленского лишь подтверждает свою несговорчивость», – детализировал он.

    Между тем, безнаказанность порождает вседозволенность.

    «Одно дело грозить мерами, а другое – ввести их, на что пока Венгрия и Словакия не идут. Поэтому ВСУ снова и снова наносят удары по «Дружбе», – пояснил собеседник. Он также указал на специфическое восприятие на Украине экономики и государственных интересов.

    «На первый план в стране выходят такие «отрасли» как мародерство, освоение западной помощи работорговля. А «старые» – в том числе нефтяная и газовая промышленность – для офиса Владимира Зеленского не так интересны. Они рассматривают эти секторы как инструмент, с помощью которого можно громко попиариться: например, остановить транзит газа, подорвать ГИС «Суджа» или атаковать нефтепровод», – пояснил Лизан.

    «На Украине остались лишь лоббисты наращивания интенсивности ударов по российской территории. Они наивно верят в то, что могут, устроив дефицит нефтепродуктов, спровоцировать какие-то брожения в Москве. И это одна из целей, которую пытается решить офис Зеленского», – считает эксперт.

    Вторая задача – лишить Венгрию и Словакию энергетической независимости

    и подчинить их единой политике ЕС, продолжил политолог. «Логика действий строится на том, что без «Дружбы» Будапешт и Братислава станут куда более сговорчивыми», – уточнил он. Собеседник также допустил, что ударами по трубопроводу Киев стремится «опосредованно попинать» союзника Дональда Трампа – Виктора Орбана.

    «Украина объясняет атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения. В большинстве стран ЕС действия украинской стороны поддерживают. Исключение – те, кто еще зависит от нефти из России», – отметил в свою очередь германский политолог Александр Рар.

    «Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», – указал эксперт. Причем ЕС занимает сторону Украины (против России), а не венгров и словаков. Рар не исключает, что на этом фоне Брюссель начнет «изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас».

    Лизан придерживается схожего мнения. По его прогнозам, Еврокомиссия, вероятно, солидаризуется с Украиной – «если не открыто, то в форме бездеятельности». «Прошлым летом Киев остановил транзит нефти от «ЛУКОЙЛа». Тогда Венгрия и Словакия тоже направляли ЕК письмо, но главный орган исполнительной власти Евросоюза поддержал не страну-члена объединения, а стороннего участника спора, создав тем самым прецедент», – напомнил спикер, предположив, что сейчас история повторится.

    Такая позиция Брюсселя вызывает целый ряд вопросов,

    ведь атаки на «Дружбу» угрожают энергетической безопасности стран Центральной Европы, отметил в свою очередь Тигран Мелоян, аналитик НИУ ВШЭ. Он указал, что по трубопроводу экспортируется также казахстанская нефть в Германию, а, значит, действия Украины могут сказаться на объемах поставок центральноазиатской республики.

    Отсутствие серьезных усилий по противодействию ударам ВСУ, на первый взгляд, свидетельствует, что для ЕК и НАТО интересы Украины сегодня стоят выше, чем интересы собственных государств-членов. Тем не менее у этого есть и второе объяснение, считает политолог. «Отсутствие должной реакции связано с принятой ЕС стратегией о постепенном отказе от российских энергоносителей к 2027–2028 годам, согласно которой и Венгрия, и Словакия не смогут продолжать закупать углеводороды из России», – пояснил он.

    «Другой важный момент состоит в том, что определенную выгоду из этого могут извлечь США, которые уже несколько десятилетий пытаются блокировать российские трубопроводы, связывающие Европу и Россию. В их числе «Дружба», «Ямал», «Северные потоки». Подрывная деятельность руками Украины позволяет Штатам достичь сразу двух целей: переориентировать европейские страны на покупку американского СПГ и снизить валютные доходы Москвы», – добавил Мелоян.

    Как бы то ни было, ситуация развивается по сценарию эскалации. «В качестве ответной меры на действия Киева Россия может усугубить газовый кризис. Если российская армия нанесет удар по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа, что будет делать офис Зеленского?», – риторически заключил Лизан.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации