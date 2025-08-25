Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Легкомоторный самолет повредил шасси при посадке в Красноярском крае
В Красноярском крае самолет Cessna 337 Skymaster при заходе на посадку получил повреждения из-за неисправности шасси, на борту находились два человека, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Самолет принадлежит авиакомпании «Спецавиа», он совершил аварийную посадку с неисправным шасси в аэропорту Байкит, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
а борту воздушного судна находились два человека, их состояние пока не уточняется.
По предварительным данным, самолет получил повреждения в результате посадки. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В 2024 году легкомоторный самолет Cessna-17 упал в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобач в Татарстане. Погибли двое взрослых и один ребенок. Еще один человек получил травмы.