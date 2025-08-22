  • Новость часаПутин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»
    Израиль открыл в Газе врата ада
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 20:15 • Фоторепортаж

    В России отметили День государственного флага

    В России 22 августа прошел День государственного флага. Этот праздник был учрежден указом президента РФ в 1994 году (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. Люди в разных городах собираются на площадях и развертывают большое полотно с российским триколором (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

    С особым трепетом этот день встречают в новых регионах. В Херсонской области люди надели костюмы, окрашенные в цвета российского флага (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)

    В Краснодарском крае также прошли праздничные мероприятия (фото: Игорь Онучин/ТАСС)

    В Москве прошел автопробег с российскими флагами. Триколором были украшены и улицы столицы (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    В мероприятиях участвовали и самые маленькие граждане России. День флага способствует развитию у детей чувства патриотизма и гордости за страну (фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости)

    В Мариуполе на центральной площади города развернули триколор размером в две тыс. квадратных метров (фото: Александр Иванов/РИА Новости)

    Российскому флагу больше 300 лет. Впервые полотнище с тремя полосами подняли на первом русском военном корабле во время правления царя Алексея Михайловича (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Однако статус национального флага триколор приобрел лишь в 90-х, после распада СССР (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Традиционно во время гуляний в честь праздника в разных уголках страны фиксируются различные рекорды. Например, в 2011 году Чечня отличилась гигантским триколором, закрепленным на флагштоке (фото: Игорь Онучин/ТАСС)

    В 2014 году Омск удивил общественность самым большим автофлагом: там составили триколор из 225 машин (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    В 2020-м парашютисты развернули в небе над Подмосковьем самый большой в мире флаг России площадью пять тыс. квадратных метров. Предыдущий рекорд принадлежит парашютистам из Объединенных Арабских Эмиратов (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Мишустин исключил форум «Армия» из списка международных выставок 2025 года
    В День российского флага украинским пленным передали книги о зверствах бандеровцев
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    Глава МИД Британии получил предупреждение за незаконную рыбалку с Вэнсом
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    Пенсионерка из Ленобласти попалась с поддельными правами на мопеде

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

