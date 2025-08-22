В России отметили День государственного флага

В 2020-м парашютисты развернули в небе над Подмосковьем самый большой в мире флаг России площадью пять тыс. квадратных метров. Предыдущий рекорд принадлежит парашютистам из Объединенных Арабских Эмиратов (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

В 2014 году Омск удивил общественность самым большим автофлагом: там составили триколор из 225 машин (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

Традиционно во время гуляний в честь праздника в разных уголках страны фиксируются различные рекорды. Например, в 2011 году Чечня отличилась гигантским триколором, закрепленным на флагштоке (фото: Игорь Онучин/ТАСС)

Однако статус национального флага триколор приобрел лишь в 90-х, после распада СССР (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Российскому флагу больше 300 лет. Впервые полотнище с тремя полосами подняли на первом русском военном корабле во время правления царя Алексея Михайловича (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

В Мариуполе на центральной площади города развернули триколор размером в две тыс. квадратных метров (фото: Александр Иванов/РИА Новости)

В мероприятиях участвовали и самые маленькие граждане России. День флага способствует развитию у детей чувства патриотизма и гордости за страну (фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости)

В Москве прошел автопробег с российскими флагами. Триколором были украшены и улицы столицы (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

С особым трепетом этот день встречают в новых регионах. В Херсонской области люди надели костюмы, окрашенные в цвета российского флага (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)

В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. Люди в разных городах собираются на площадях и развертывают большое полотно с российским триколором (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

В России 22 августа прошел День государственного флага. Этот праздник был учрежден указом президента РФ в 1994 году (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

