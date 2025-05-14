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    14 мая 2025, 08:38 • Общество

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания.

    Уже через год после победы большевиков, 10 декабря 2018 года был опубликован декрет Совнаркома о признании независимости Польши. Через два месяца Польше от имени Белорусской ССР (в составе РСФСР) было сделано предложение определить границы двух стран, но Варшава оставила это предложение без ответа.

    Как вскоре выяснилось, в Варшаве независимость воспринимали как возвращение к  границам Речи Посполитой, включавшей литовские, белорусские и западно-украинские земли. Польский лидер Юзеф Пилсудский готовился изменить существующие границы в ходе последовавшего уже через две недели наступления на западные территории бывшей Российской империи.

    Польская агрессия на восток

    К 19 апреля поляки заняли Вильно, Пилсудский призвал литовцев вернуться к унии с Польшей времен Речи Посполитой. Немцы подыграли полякам, позволив им заранее занять город Гродно, оставляемый германскими войсками.

    Польское наступление было поддержано и Антантой. В Польшу прибыла 70-тысячная армия Юзефа Галлера, сформированная во Франции из пленных немецких и австрийских солдат польского происхождения, а также из польских добровольцев, приехавших во Францию со всего мира (и в первую очередь – из США). А в июне 1919 года Совет министров иностранных дел стран Антанты уполномочил Польшу на оккупацию восточной Галиции до реки Збруч.

    Красной Армии недоставало сил, чтобы противостоять полякам, потому что с марта по июнь 1919 года шли ожесточенные бои с наступавшей из Сибири армии Колчака, а с июня началось наступление на Москву армии Деникина. Поэтому к концу лета 2019 года поляки заняли сначала Минск, а затем Бобруйск.

    После этого поляки сами остановили наступление. Они не стремились помогать Деникину (который считал Украину и Белоруссию частью единой и неделимой России) и были убеждены, что «помощь Деникину в его борьбе с большевиками не может служить интересам Польского государства». Польше Пилсудского нужна была не «белая Россия», а слабая Россия.

    Территориальные претензии к Чехословакии, Литве и Германии

    Советско-польская война была не единственной, которую начало новорожденное польское государство. На земли бывшей австро-венгерской провинции Галиция претендовали и поляки, и украинцы. Польско-украинская война, как принято считать, началась еще до фактического образования независимой Польши – 1 ноября 1918 года. В ней победили поляки, разгромив (с разрешения Антанты) войска Западно-Украинской Народной Республики и вытеснив их остатки с территории Галиции на территорию Украины (Украинской Народной Республики).

    Еще одной конфликтной точкой стала территория Тешинского княжества Чехословакии. Поляки попробовали организовать там свои органы власти и ввести свои войска, но по решению руководства Антанты в январе 1919 годы были вынуждены их эвакуировать. Однако вскоре Польша решила провести на этих территориях выборы в Сейм. В ответ Чехословакия вела войска и заняла всю Тешинскую область. Польша обратилась в Париж, и международная заставила стороны подписать договор об установлении демаркационной линии.

    О своих претензиях в Варшаве вспомнили в 1938 году, когда одновременно с Мюнхенским соглашением навязали Праге свои требования (и получили вожделенные земли).

    Польша же стала инициатором, как указано выше, территориального конфликта с Литвой и заняла Вильно. Неоднократные разбирательства конфликта на Парижской мирной конференции приостановили наступление поляков. Но Польша отказывалась признавать Вильно столицей независимой Литвы и отказалась отодвинуть границу на рекомендованную Антантой «линию Фоша».

    Напряженно было и на польско-немецкой границе, где время от времени происходили мелкие стычки. В первые годы после образования Польши Варшава неоднократно угрожала Веймарской республике применением силы. А в немецкой Силезии Варшава негласно поддерживала выступления поляков, которые вылились в 1919-1921 годах в целые восстания. Антанте пришлось вводить войска для замирения поляков и немцев. И после третьего восстания Лига Наций провела территориальное размежевание сторон.

    Мечты Пилсудского лишить Россию доступа к морю

    После неудачного контрнаступления Красной Армии в октябре 1919 года под Бобруйском между Россией и Польшей начался долгий переговорный процесс. Советская сторона была настроена на заключение мира, пусть и путем компромиссов. Но Варшава не торопилась. Под прикрытием переговоров польская армия готовилась к решительным боям. Юзеф Пилсудский был уверен, что успешное наступление на восток сделает Польшу желанной союзницей Британии и Франции против советского режима.

    Как мечтал Пилсудский, «замкнутая в пределах границ времен XVI века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, неспособной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши.

    Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор».

    Хотя переговоры закончились безрезультатно, перерыв в военных действиях позволил Пилсудскому подавить просоветски настроенную оппозицию. В первых числах января 1920 года военные действия возобновились. Войска Эдварда Рыдз-Смиглы неожиданным ударом взяли Двинск.

    Несмотря на возобновление военных действий, Совнарком РСФСР 28 января 1920 года опубликовал обращение к правительству и народу Польши. В обращении говорилось, что Красная армия не будет переходить существующей линии фронта в Белоруссии и на Украине, а РСФСР не будут заключать договоры с Германией и другими странами, направленные против Польши. Все вопросы двусторонних отношений Москва предлагала решать мирно, путем переговоров.

    Тем не менее 6 марта 1920 года польские войска начали новое наступление в Белоруссии.

    27 марта, когда наступательный потенциал Войска Польского был исчерпан, Варшава дала согласие снова начать мирные переговоры (правда, без прекращения «враждебных действий» на других участках фронта). Предварительные польские условия соглашения включали проведение «свободных и демократических выборов» и «признание независимости всех государств, образовавшихся на территории бывшей Российской империи и в настоящее время фактически уже имеющих правительства». Поляки требовали от Москвы взять на себя обязательство не оказывать никакого влияния на их внутренний строй.

    Подготовив под прикрытием переговоров новое наступление, польские войска 25 апреля 1920 года двинулись на Киев. Вскоре они заняли Житомир, Белую Церковь, а 17 мая польские кавалерийские части вошли в Киев. Но к этому времени армия Деникина была разбита и эвакуировалась из Новороссийска в Крым и советское командование начало переброску подкреплений на Западный фронт. Было ясно, что вопрос с Польшей путем переговоров решать бесполезно, и что Пилсудский и стоящие за ним страны Антанты понимают только силу.

    Как Запад способствовал агрессии Польши

    14 мая 1920 года в Белоруссии началось наступление Западного фронта под командованием Михаила Тухачевского, которое полякам удалось остановить. А 27 июня началось переброшенной наступление на Украину с Кавказа 1-й Конной армии. 5 июня она прорвала фронт и 12 июня вступила в Киев. К началу июля советские войска вплотную подошли к собственно польским землям.

    Дальнейшее наступление Красной Армии летом 1920 года вызвало панику поляков и отрезвление руководства Антанты. 5-11 июля 1920 года на конференции в Спа (Бельгия) английские и французские дипломаты предложили Польше заключить перемирие с СССР на основе «линии Керзона» – условной границы, предложенной британским министром иностранных дел на основе этнического состава населения. Польша согласилась, и 11 июля лорд Керзон направил ноту Советской России с требованием остановить наступление на расстоянии в 50 км к востоку от линии Керзона.

    «Если наступление не будет приостановлено, – писал Керзон, – британское правительство и его союзники сочтут себя обязанными помочь польской нации защищать свое существование всеми средствами, имеющимися в их распоряжении». По мере продвижения Красной Армии на запад дипломатическое давление Лондона и Парижа на Советскую Россию и военно-техническая помощь западных столиц Варшаве продолжали расти.

    Как писал в октябре 1920 года руководитель советского государства Владимир Ленин, «разумеется, что в апреле текущего года, когда еще наступление поляков не началось, линия фронта проходила восточнее, во многих местах значительно восточнее той, где она проходит сейчас. Линия проходила так, что Минск оставался у поляков, вся Белоруссия была у них. И не только Совет Народных Комиссаров, но и Президиум ВЦИК – высший орган в РСФСР – торжественно, в специальном обращении заявил польскому народу, что он предлагает мир, что он отказывается от решения оружием вопроса о судьбе Белоруссии…

    Но тогда ни Варшава, ни Лондон или Париж, не заговаривали о немедленном прекращении боевых действий. Эти разговоры начались, когда в наступление перешла Красная Армия».

    К концу июля освобождение белорусских и украинских земель было закончено. В этот момент перед советским руководством встал вопрос, принять ли ультиматум Керзона и остановить наступление – или попытаться превратить пограничную войну в войну гражданскую в Польше. А освободительный поход Красной Армии – в экспорт революции в Европу.

    Как мы помним, наступление Красной Армии на Варшаву закончилось поражением. Но Рижский мир 1921 года был для России значительно лучше условий, обсуждавшихся в 1920 году.

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