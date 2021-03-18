Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше.

Чтобы лучше понимать, что же происходило весной 1921 года, необходимо обратиться на несколько лет в прошлое. Когда началась Первая мировая война, польский вопрос стал одним из важнейших в политике сражающихся блоков. Очень важным стало знать – кого же поддержит многочисленный польский народ, обитавший прямо в центре тех мест, где шли сражения Восточного фронта. Большая часть Польши принадлежала в то время Российской империи и поэтому поляками прежде всего заинтересовался центральный блок держав.

Австро-Венгрия, традиционно воспринимавшая поляков и украинцев как орудие борьбы с русскими, еще в 1910 году приняла закон о стрелковых обществах, которые позволили объединить наиболее решительно настроенных польских националистов. Представители австрийской разведки еще до войны предложили Юзефу Пилсудскому – лидеру той части поляков, что ориентировалась не на Россию, а на Австро-Венгрию, создать стрелковые отряды в Кракове и Галиции. Отряды были сформированы, а австрийские спецслужбы заботливо снабдили их оружием. В то время Пилсудский провозглашал, что главной задачей его сторонников является объединение Польши и если оно произойдет в границах Австро-Венгрии, то будет выгодно полякам, так как австрийцы не угнетают поляков, подобно русским. Немцы уделяли Польше куда меньше внимания, тем более что не могли рассчитывать на симпатии поляков, так как активно проводили политику ассимиляции. Однако и они с началом мировой войны озаботились подготовкой проектов прокламаций об «освобождении» Польши.

Такая деятельность не могла не вызвать озабоченность русского правительства, решившего нанести упреждающий удар. 15 августа было обнародовано воззвание к полякам, обещавшее после победы объединение всех польских земель «под скипетром русского царя». Воззвание вызвало большой энтузиазм среди поляков и вплоть до 1917 года попытки Германии и Австро-Венгрии использовать польский вопрос против России неизменно проваливались, несмотря на попытку создания в 1916 году марионеточного Польского королевства на оккупированных землях русской Польши.

Все резко изменилось после русской революции. Поляки потеряли поддержку и гарантии объединения со стороны русского правительства, павшего в революционном хаосе. Это заставило польское общество «сменить вехи» и обратиться к идее опоры на любые силы, что пообещают им независимость. Кроме того, это резко повысило популярность Пилсудского, которого совсем недавно считали изменником польского дела.

Как только в Германии началась революция, польские отряды Пилсудского, сформированные чтобы сражаться с русскими, немедленно разоружили немецкий гарнизон в Варшаве. Пилсудский был провозглашен главой Польского государства. Версальский договор оказался очень щедр к полякам, получившим изрядные куски немецких земель.

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Но вот восточная граница Польши оказалась не определена, тем более что с той стороны находились не признанные мировым сообществом государства, образовавшиеся на землях Российской и Австрийской империй. Поляков это не слишком то смущало – они были твердо настроены восстановить границу, какой она была до разделов Польши в конце XVIII века. А это означало, что в составе Польши окажутся белорусские, украинские и литовские земли. Следовательно, без войны обойтись никак не могло.

И война началась. Уже в ноябре 1918 года поляки начали боевые действия против Западно-Украинской народной республики, образованной на территории Галиции, ранее принадлежавшей Австрии. Практика доказала, что поляки воюют куда лучше украинцев, которые шаг за шагом отступали на восток. К лету 1919 года большая часть Западной Украины была в руках поляков, а разбитая украинская армия фактически прекратила свое существование. В ходе победного наступления польские войска заняли не только Галицию, но и Вильнюс, а также взяли Минск.

Наступление на Советскую Белоруссию немедленно привело к вмешательству в войну Советской России. Особых успехов Красная армия не достигла, а большая часть Белоруссии досталась полякам.

Осенью 1919 года польское наступление остановилось, так как Пилсудский опасался, что наступление на Москву сил генерала Антона Деникина увенчается успехом, большевики падут – и ему придется иметь дело со значительно более неуступчивым белым правительством. Польская сторона начала переговоры, желая дать большевикам возможность разобраться с белой армией Юга России. Но в декабре деникинский поход на Москву был остановлен – и фронт быстро покатился на юг.

Поляки поняли, что пора начинать действовать и тоже перешли в наступление по всему фронту от Прибалтики до Украины. Красная армия была совершенно не готова к этому и отступала. На севере поляки дошли до Полоцка, а на юге в мае 1920 года был взят Киев. Сосредоточив против Речи Посполитой войска, высвободившиеся после разгрома Деникина, Красная армия начала мощное контрнаступление. Киев был отбит, а удар по польской армии оказался столь силен, что она начала очень быстро отступать на запад. К августу советские войска вышли на границу Царства Польского в составе Российской империи.

Столь стремительные успехи породили в правительстве большевиков настоящую эйфорию. В Москве виделось, что еще несколько ударов, и Польша падет, в Варшаве будет установлен социалистический режим, а вслед за этим Красная армия вступит на земли Германии, где рабочие ждут не дождутся возможности свергнуть буржуазное правительство.

Началась битва за Варшаву – то, что поляки теперь называют «чудом на Висле». Наступление войск Михаила Тухачевского было не только остановлено, но и превратилось в беспорядочное бегство.

На юге под Замостьем потерпела тяжелое поражение Первая конная армия Семена Буденного, а в конце сентября отступившие в Белоруссию части Тухачевского были разбиты в крупном Неманском сражении. Буквально за пару месяцев поляки почти восстановили линию фронта, что была перед началом большого наступления Красной армии. В Москве, видя полную катастрофу Западного фронта, согласились на польские условия и 12 октября подписали соглашение о перемирии. Это стало первым шагом к началу переговоров в Риге.

В это время положение трех советских республик было крайне тяжелым. Они не только проиграли войну, но и считались государствами-изгоями. Правительства большевиков на тот момент не признавались почти никем, в то время как Польша была государством, признанным всем мировым сообществом. В России еще не закончилась Гражданская война и положение новой власти все еще было крайне неустойчивым. Щедрые уступки полякам стали той ценой, что была оплачена за возможность перебросить войска с Западного фронта на юг, против генерала Петра Врангеля, удерживающего Крым. А Речь Посполитая фактически купила свою восточную границу за счет «белых», которые пусть и формально, но считались ее союзниками. Прагматизм возобладал над идеологией. Впрочем, уже в 1939 году Польша на горьком опыте убедилась, что подобные соглашения никогда не идут впрок. Красная армия вступила на территорию разгромленного Германией Польского государства и вернула все земли, потерянные в 1921 году.

Но в Риге поляки торжествовали. Условия мира, выторгованного у большевиков, поражали воображение. Более половины Белоруссии и вся Галиция достались Речи Посполитой. Под шумок поляки даже захватили Вильнюс, который должен был стать столицей получившей международное признание Литвы, так правительство страны, совсем не симпатизировавшей большевикам, пострадало от польского экспансионизма.

Но помимо территориальных уступок, пришлось вынести еще и остальные не менее унизительные условия. Польскому правительству возвращались все военные трофеи, взятые русской императорской армией во время войны с Польшей в XVIII веке, в ходе войны 1830-1831 годов и польского восстания 1863-1864 годов. Знамена, орудия, награды и прочие регалии, захваченные русскими в боях, отправились в Польшу. Была выплачена гигантская контрибуция в сумме 30 миллионов царских золотых рублей. Советское правительство брало на себя обязательства по всем долгам Польши, как части Российской империи, и соглашалось с репарациями ценным имуществом (прежде всего железнодорожным транспортом и оборудованием) на сумму более 18 миллионов золотых рублей.

Договор очень быстро утвердили все стороны – и после обмена ратификационными грамотами, состоявшегося в Минске 30 апреля, он вступил в силу.

Советско-польская война завершилась, а в Восточной Европе появилось большое государство, претендовавшее на роль региональной державы. Положение дел для РСФСР и союзных советских республик осложнялось военной конвенцией, подписанной Польшей и Румынией весной 1921 года. На западной границе появился «санитарный кордон» против большевизма. Речь Посполитая, в свою очередь, начала процесс полонизации восточных земель, куда активно переселялись польские крестьяне и пропагандировался католицизм. Эти действия настолько явно нарушали права человека, что вызвали возмущение даже у покровителей Польши на Западе. Во многом современные антироссийские настроения и католические симпатии среди западных украинцев и части белорусов являются следствием полонизации этого края в 20-30-е годы ХХ века.

К сожалению для поляков, их блестящие успехи в ходе советско-польской войны так вскружили головы лидерам, что в межвоенный период Польша постоянно замахивалась на проекты, которые были ей не по силам. Там то разрабатывались проекты создания заморской колониальной империи, то вынашивались планы войны с Германией (чья армия в Веймарский период была куда слабее польской), чтобы расширить границы на запад. А политика взаимоотношений с СССР отличалась постоянными попытками вести диалог с позиции силы и непомерным панским гонором.

Все это привело к тому, что польская великодержавность в 1930-е годы вызывала раздражение и опасения у всех ее соседей – от белорусов и украинцев до литовцев и чехов. Последним успехом Польши стало присоединение Тешинской области в 1938 году в результате Мюнхенского договора, принадлежавшей Чехословакии, но населенной немалым числом этнических поляков. В этой неблаговидной истории Польша выступила в одном ряду с Германией.

Но уже в следующем году началась Вторая мировая война и после первого немецкого блицкрига вторая Речь Посполитая прекратила свое существование. Этим закончилась эпоха Рижского мира.

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