Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях

3 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
Разделы

Китай объявил миру о новой катастрофе

КНР рассмотрела признаки нового обвала мировой финансовой системы REUTERS/Alex Domanski
Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
Перейти в раздел…

Латвия подарила русским бесценный опыт

В республике ни нашлось ни одного района, где победил бы вариант «нет» Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»
Ровно 30 лет назад в тогда еще советской Латвии прошел «референдум», добивший в ней все советское. На вопрос «Вы за демократическую и независимую Латвию?» ответили «да» 73,88% населения республики при явке в 87,56%. Историческая значимость этой аферы ничтожна. Но она подарила русскому народу бесценный опыт. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет. Подробности...

Российские реки скоро будут по колено

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега России»
Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Российскому спецназу нужны крылья

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Одной из задач, которую отрабатывает американский спецназ, является высадка бойцов с вертолета на крышу движущегося поезда. Россия располагает своими бригадами спецназа, но средства его доставки для выполнения боевой задачи по факту отсутствуют. Подробности...
Перейти в раздел…

Тюрьма для «друга России»

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
    МИД назвал заявления США о санкциях против России «вещанием в пустоту» Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ Названы приоритетные версии появления трещин на МКС Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова
    Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2» Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации «Кока-кола» оказалась в центре политического скандала в Грузии В США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2»
    Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии В США российский танк Т-90М назвали «монстром» В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине Умер актер из сериала «Сваты»

    принцип взаимности


    Кремль анонсировал ответ на санкции Запада

    «серьезно проигрываем»


    Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу

    «дело Навального»


    Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России

    Видео

    «национальное предательство»


    Почему пограничный договор с Россией приводит в ярость эстонских политиков

    мэр Вентспилса


    Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

    голубое топливо


    Что ждет российский газ после зимних рекордов

    гигантский госдолг


    Китай способен вызвать крах долговой пирамиды США

    местечковый тоталитаризм


    Андрей Манчук: На Украине наступил 1937 год

    страна без будущего


    Петр Акопов: Америку уже лишили будущих поколений

    особый словарь


    Дмитрий Дробницкий: Как понять язык глобального начальства

    90-летний юбилей


    Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

    на ваш взгляд


    Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?

    Латвия подарила русским бесценный опыт

    В республике ни нашлось ни одного района, где победил бы вариант «нет»    3 марта 2021, 14:15
    Фото: Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»
    Текст: Станислав Борзяков

    Ровно 30 лет назад в тогда еще советской Латвии прошел «референдум», добивший в ней все советское. На вопрос «Вы за демократическую и независимую Латвию?» ответили «да» 73,88% населения республики при явке в 87,56%. Историческая значимость этой аферы ничтожна. Но она подарила русскому народу бесценный опыт.

    В латышских и английских источниках «референдум» о независимости Латвийской ССР подается как пример свободного и демократического процесса, где результаты говорят сами за себя.

    Наибольший энтузиазм проявили латыши сельской местности (85,89% «да» при явке 93,11%), а наибольший скепсис – русскоязычные города (в Даугавпилсе, например, 51,3% «да» при явке 63,4%). Но в республике ни нашлось ни одного района, где победил бы вариант «нет».

    Такого не было даже в более гомогенных Эстонии и Литве. Результаты тамошних референдумов о независимости дали графе «за» 77,83% и 90,47% соответственно, однако отдельные районы компактного проживания национальных меньшинств все-таки высказались против.

    Таким образом, стремления жителей Латвии к «свободе и независимости» (от Москвы, СССР, России, Горбачева, советской власти, коммунистической идеи – уже не важно) было полноохватным – русские жители республики тоже не остались в стороне и разделили мнение большинства. Это ли не доказательство демократичности процесса?

    В теории, допустим, доказательство. Но в той роли, которую этому «референдуму» приписывают в латышской и британской историографии, неприятие вызывают прежде всего акценты. Потому что он был аферой латышских националистов и в качестве аферы должен войти в историю.

    Во-первых, «референдум» не имел никакого отношения к основному закону – конституции страны, где было прописано право на выход союзных республик из состава СССР по результатам референдума. То, что во втором случае кавычек нет, не случайно. Официально происходящее было неким «опросом», результаты которого не имели юридической силы.

    Чтобы не создавать ложного впечатления, подчеркнем: речь не о телефонном обзвоне респондентов социологами, а о мероприятии, которое внешне напоминало традиционные плебисциты. Инициатором выступил Верховный совет республики, где большинство контролировал националистический Народный фронт Латвии (НФЛ), а исполнителями – местные избиркомы, прежде проводившие выборы.

    Суть в том, что организовывать настоящий референдум националисты боялись. Они боялись проиграть, и правильно боялись. По конституции, за отделение от СССР должны были проголосовать две трети избирателей. С поправкой на явку в 87,56% получается, что за проголосовали 64,7% жителей Латвии при минимуме в 66,6%.

    Верховный совет специально переформатировал избиркомы там, где проживало много нелатышского населения и у кандидатов НФЛ были низкие результаты на выборах. Агитация велась крайне агрессивным путем: всех скептиков идеи «независимой демократии» объявляли предателями и идиотами. В истории сохранились примеры типичных фальсификаций, когда в списках голосования вдруг появлялись умершие или давно уехавшие. Властям на местах давалась четкая установка вытянуть результат на «три семерки» вместо «трех шестерок».

    Все равно не вышло. Что в НФЛ, повторимся, предвидели. Поэтому итоги опроса использовались в качестве пропагандистского материала, а не для юридического обеспечения латвийской независимости.

    Его обеспечили иначе – объявили советский период оккупационным. Таким образом, Латвия не получала независимость через референдум, а восстанавливала ее после затянувшейся военной агрессии. Что, в свою очередь, стало обоснованием для того, чтобы лишить гражданских прав нелатышское население республики как «незаконно понаехавших».

    С этим фактом плотно связано «во-вторых». Референдум был аферой, поскольку в НФЛ намеренно врали русским и русскоязычным жителям, что в независимой Латвии будут обеспечены их политические и языковые права, хотя именно этих прав их планировали лишить, в чем последствии признавались.

    Признанием того же рода памятен нам нынешний мэр города Днепр Борис Филатов. Когда после украинского госпереворота 2014 года в Крыму начались протесты, в итоге приведшие к референдуму и воссоединению с Россией, он призывал давать крымчанам любые обещания и гарантии, резюмировав так: «а вешать мы их будем потом».

    Латышские националисты были более сдержанны в эмоциях, поэтому несвоевременных признаний себе не позволяли. Наоборот, тех, кто подозревал, что с правами русскоязычных в независимой Латвии все будет непросто, объявляли провокаторами.

    И наконец, «в-третьих». Хотя результаты опроса даже в преимущественно русскоязычных регионах Латвии были победными для НФЛ, впоследствии их использовали как доказательство нелояльности русскоязычных новой демократии. Они стали еще одним обоснованием превращения Латвии в этнократию и учреждения там института «неграждан».

    Иными словами, многие русскоязычные поверили вранью НФЛ, поскольку к 1991 году почти полностью утратили доверие к центральной власти и лично к Горбачеву.

    Но их все равно обвинили в том, что они голосовали не столь единодушно, как латыши, следовательно, являются враждебным элементом.

    Для любого социолога, политолога и электорального географа очевидно, что проголосовать «точно так же», как латышские, русскоязычные общины не могли. Правило «большего скепсиса» (подчас скепсиса абсолютного) демонстрируют любые национальные меньшинства в любой стране мира, если там проводится референдум о независимости, отделяющий их от исторической родины.

    Но если, например, население Южной Осетии, где помнили как минимум три этнические чистки со стороны грузинских властей в период так называемой меньшевистской Грузии, поголовно голосовало за сохранение СССР, то часть латвийских русских проявили наивность и поддержали стремление латышей к независимости их родины.

    Впоследствии о них вытерли ноги точно так же, как и о тех, кто на разводку НФЛ не поддался, но остался жить в независимой Латвии. Теперь, 30 лет спустя, у их потомков отняли право учиться на родном языке даже в начальной школе. В этом смысле официальная Рига плевать хотела не только на обещания по-прежнему ею почитаемого, но теперь уже мертвого НФЛ (на выборах 1993 года он получил всего 2,62%, так как переход к капитализму непросто дался и латышам тоже), но и на все рекомендации Евросоюза и ООН.

    Жалеть ли латвийских русских теперь – сложный вопрос. Даже некоторые так называемые неграждане, количество которых снизилось до 10,4% от населения республики (в 1996-м их было 27%), с готовностью перечисляют «бонусы» от своего статуса, юридических аналогов которого в мире нет, если не считать соседнюю Эстонию.

    Прежде часто фигурировала возможность не служить в латвийской армии, теперь – безвизовый въезд как в Россию, так и в ЕС.

    Возможно, это форма стокгольмского синдрома для латвийских русских, обманутых, поставленных в положение людей второго сорта и лишенных возможности учить своих детей на родном языке.

    Бесспорно, что на их опыте нужно учиться. Он бесценен.

    Кто знает, сколько еще таких афер подсунут в будущем представителям крупнейшего народа Европы. Он же – ее крупнейший разделенный народ. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •