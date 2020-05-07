Сто лет назад поляки взяли Киев

Ровно сто лет назад, 7 мая 1920 года, польские войска заняли город Киев. В стране шла гражданская война. Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе и беспорядочно бежали. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков все еще имелось несколько козырей в рукаве.

Неравный брак

Получив независимость в результате распада Российской империи, поляки были твердо намерены удержать ее любыми средствами. Просто существовать в рамках собственно Польши им не давал страх перед большой и сильной Россией – в Варшаве боялись, что бывшая метрополия обязательно вернется и восстановит свою власть.

Поэтому основной стратегией Польши в Гражданскую войну было не допустить быстрой и уверенной победы любой претендующей на центральную власть сторон. Чем больше разрушена Россия, тем она слабее и тем полякам лучше. Поэтому, когда красные начали активно добивать отступающих все глубже на юг и восток страны белых, поляки резко активизировались – именно это породило цепочку событий, в результате которой они овладели Киевом.

В выборе друзей поляки при этом совершенно не стеснялись – например, взяли под свое крыло украинских националистов. Петлюровцы, конечно, в идеале стремились не к польскому управлению, а к «незалежности», но к апрелю 1920-го их дела шли настолько плохо, что выбирать не приходилось.

Правда, если поляки думали, что ручные украинские националисты принесут какую-то ощутимую пользу, то они ошибались. В бою петлюровцы, по мнению самих поляков, были «так себе» и вообще норовили раствориться при первой более-менее серьезной ситуации.

Зато где себя проявляли – так это в конфликтах с уличными торговками, отказывавшимися принимать украинские карбованцы. Таких «украинцы» тут же радостно тащили в полицейские участки, устраивая внутри помесь цирка и драмкружка.

Москва не дремлет

А ведь вместе с этой братией было мало взять Киев – еще следовало его удержать. Потому что Москва с потерей города на Днепре мириться не собиралась и предпринимала меры. Во-первых, на запад перебрасывались части с юга, еще недавно победившие Деникина. Они замещали разгромленные поляками подразделения, чьи бойцы и командиры все еще ощущали на себе моральные последствия весенних поражений.

Во-вторых, западное направление насыщалось самолетами, пулеметами, артиллерией, конницей – причем была задействована и знаменитая Первая конная армия Буденного, и чапаевцы. А тылом одного из задействованных в ударе фронтов заведовал лично Дзержинский. То есть к делу подошли крайне серьезно.

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Обилие щедро снабженной пулеметами и легкими орудиями конницы давало большевикам возможность отыскивать в неприятельской обороне слабые места и, сосредотачивая там силы, пробивать ее, а затем развивать удар в глубину, дробя и окружая вражеские части. Главным козырем красных была маневренность.

Буденновцы против польских улан

Большевики ударили в середине мая 1920-го – неделю спустя после того, как поляки взяли Киев. Поначалу дела шли с переменным успехом, но на рубеже мая и июня в игру вступили те самые маневренные силы Буденного. Отбив первые атаки, успешно контрударив и кое-где серьезно поколотив наступавшие войска Тухачевского, поляки расслабились и пропустили конный удар Буденного из-под Умани. И тут уже из-за скорости передвижения красных кавалеристов с контрударами дело не задалось.

Фронт рухнул, и большевистские армии быстро пошли на Киев.

Было понятно, что город полякам не удержать, и они попытались организовать эвакуацию. Получалось откровенно слабо – много военного имущества все равно досталось красным. Зато уровень хаоса тут же поднялся на недосягаемую высоту – отбивавшиеся в городе части были разрознены, никто не знал, что ему делать. Вразумительного плана, как если не защитить город, то хотя бы задержать большевиков, не имелось. Поэтому картин вроде беспомощно метавшихся туда-сюда по Крещатику польских танков было много.

Как, впрочем, и пожаров с мародерствами. Так как государственной власти в городе становилось меньше с каждым днем, те, кому было, что защищать – как, например, еврейские лавочники – сколачивали самооборону и отстреливались от организованных групп мародеров. Так что бои кипели не только между красными и поляками.

Вокруг города же разворачивался каскад конных стычек. Парировать красных кавалеристов могла только конница, но ее было мало. Да и ощущения превосходства больше не было – даже знаменитые польские уланы растеряли былой гонор и регулярно рассеивались при одном виде буденновцев.

12 июня красные заняли город. А поляки вместе с искусно уклонявшимися от «горячих» участков петлюровцами уже вовсю отступали. Отход, правда, быстро превращался в бегство – солдаты не хотели маршировать за повозками, а скидывали перевозимое на них военное имущество, забирались туда сами и нещадно гнали лошадей.

На какое-то время контроль над армией был практически потерян. Позже поляки смогут привести себя в порядок и даже сохранят за собой Львов и Варшаву, но для этого требовалось время. Под Киевом же все обстояло совсем по-другому.

Уроки для потомков

Какие из развернувшейся вокруг Киева весной – летом 1920 года истории можно сделать выводы? Во-первых, никогда не стоит недооценивать противника – поляки имели одну из самых дисциплинированных и стойких армий среди сторон Русской смуты. Но, легко взяв такой крупный город, как Киев, а потом еще и навешав по шапке Тухачевскому, расслабились, наплевали на фланги и в итоге получили внезапный глубокий удар, а после в беспорядке побежали.

Во-вторых – всегда тщательно выбирайте союзников и даже сателлитов. У поляков не было особых иллюзий насчет петлюровцев. Но имелось соображение, что паршивая овца сгодится по крайней мере на клок шерсти. В итоге не получилось даже этого – воспоминания польских участников сражения о роли украинских националистов сплошняком состоят из ругательных эпитетов, нередко оканчиваясь мыслью «больше вреда, чем пользы».

И в-третьих, стоит внимательно посмотреть, что привело к успеху победителей – тщательная подготовка, правильный подбор кадров и решительное воплощение. Если извлечь из всего этого урок, то драматические события столетней давности не пройдут зря.