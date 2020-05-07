Сто лет назад поляки взяли Киев

Взгляд
7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
Разделы

Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...

Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
              В Москве ужесточены правила пользования общественным транспортомВласти Крыма предупредили об отмене курортного сезонаГрузия пошла на ускоренную отмену карантинных мерБелоруссия задумалась о закупке американской нефти
              Назван размер штрафа за отсутствие маски в транспорте МосквыАбэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой ОтечественнойИндия дозаказала у России вертолеты Ка-31Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400
              Академик РАН: Пика коронавируса в России может не бытьПосле несанкционированной акции во Владикавказе задержаны около 40 рецидивистовВ Москве введут штрафы за нарушение «масочного режима» на работеШоу «Голос» запустили на удаленке

              Главная тема


              СБУ решила заменить украинцам совесть

              газопровод в Европу


              Способное достроить «Северный Поток 2» судно вышло из Калининграда

              положительная динамика


              Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве

              «Встали на сторону предателей»


              Украинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»

              Видео

              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

              «ковид-заговор»


              Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

              подарок из Вашингтона


              Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

              армия и вооружение


              Когда США спишут свой последний авианосец

              Генерал Краснов


              Святослав Голиков: Рим предателям не платит

              Развитие пандемии


              Алексей Алешковский: Не умножать идиотизм

              Долгая изоляция


              Игорь Мальцев: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы носите маску для защиты от коронавируса?


              Тимур Шерзад

              Сто лет назад поляки взяли Киев

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 7 мая 2020, 17:30

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Ровно сто лет назад, 7 мая 1920 года, польские войска заняли город Киев. В стране шла гражданская война. Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе и беспорядочно бежали. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков все еще имелось несколько козырей в рукаве.

              Неравный брак

              Получив независимость в результате распада Российской империи, поляки были твердо намерены удержать ее любыми средствами. Просто существовать в рамках собственно Польши им не давал страх перед большой и сильной Россией – в Варшаве боялись, что бывшая метрополия обязательно вернется и восстановит свою власть.

              Поэтому основной стратегией Польши в Гражданскую войну было не допустить быстрой и уверенной победы любой претендующей на центральную власть сторон. Чем больше разрушена Россия, тем она слабее и тем полякам лучше. Поэтому, когда красные начали активно добивать отступающих все глубже на юг и восток страны белых, поляки резко активизировались – именно это породило цепочку событий, в результате которой они овладели Киевом.

              В выборе друзей поляки при этом совершенно не стеснялись – например, взяли под свое крыло украинских националистов. Петлюровцы, конечно, в идеале стремились не к польскому управлению, а к «незалежности», но к апрелю 1920-го их дела шли настолько плохо, что выбирать не приходилось.

              Фото: общественное достояние

              Правда, если поляки думали, что ручные украинские националисты принесут какую-то ощутимую пользу, то они ошибались. В бою петлюровцы, по мнению самих поляков, были «так себе» и вообще норовили раствориться при первой более-менее серьезной ситуации.

              Зато где себя проявляли – так это в конфликтах с уличными торговками, отказывавшимися принимать украинские карбованцы. Таких «украинцы» тут же радостно тащили в полицейские участки, устраивая внутри помесь цирка и драмкружка.

              Москва не дремлет

              А ведь вместе с этой братией было мало взять Киев – еще следовало его удержать. Потому что Москва с потерей города на Днепре мириться не собиралась и предпринимала меры. Во-первых, на запад перебрасывались части с юга, еще недавно победившие Деникина. Они замещали разгромленные поляками подразделения, чьи бойцы и командиры все еще ощущали на себе моральные последствия весенних поражений.

              Во-вторых, западное направление насыщалось самолетами, пулеметами, артиллерией, конницей – причем была задействована и знаменитая Первая конная армия Буденного, и чапаевцы. А тылом одного из задействованных в ударе фронтов заведовал лично Дзержинский. То есть к делу подошли крайне серьезно.

              Обилие щедро снабженной пулеметами и легкими орудиями конницы давало большевикам возможность отыскивать в неприятельской обороне слабые места и, сосредотачивая там силы, пробивать ее, а затем развивать удар в глубину, дробя и окружая вражеские части. Главным козырем красных была маневренность.

              Буденновцы против польских улан

              Большевики ударили в середине мая 1920-го – неделю спустя после того, как поляки взяли Киев. Поначалу дела шли с переменным успехом, но на рубеже мая и июня в игру вступили те самые маневренные силы Буденного. Отбив первые атаки, успешно контрударив и кое-где серьезно поколотив наступавшие войска Тухачевского, поляки расслабились и пропустили конный удар Буденного из-под Умани. И тут уже из-за скорости передвижения красных кавалеристов с контрударами дело не задалось.

              Фронт рухнул, и большевистские армии быстро пошли на Киев.

              Было понятно, что город полякам не удержать, и они попытались организовать эвакуацию. Получалось откровенно слабо – много военного имущества все равно досталось красным. Зато уровень хаоса тут же поднялся на недосягаемую высоту – отбивавшиеся в городе части были разрознены, никто не знал, что ему делать. Вразумительного плана, как если не защитить город, то хотя бы задержать большевиков, не имелось. Поэтому картин вроде беспомощно метавшихся туда-сюда по Крещатику польских танков было много.

              Как, впрочем, и пожаров с мародерствами. Так как государственной власти в городе становилось меньше с каждым днем, те, кому было, что защищать – как, например, еврейские лавочники – сколачивали самооборону и отстреливались от организованных групп мародеров. Так что бои кипели не только между красными и поляками.

              Вокруг города же разворачивался каскад конных стычек. Парировать красных кавалеристов могла только конница, но ее было мало. Да и ощущения превосходства больше не было – даже знаменитые польские уланы растеряли былой гонор и регулярно рассеивались при одном виде буденновцев.

              12 июня красные заняли город. А поляки вместе с искусно уклонявшимися от «горячих» участков петлюровцами уже вовсю отступали. Отход, правда, быстро превращался в бегство – солдаты не хотели маршировать за повозками, а скидывали перевозимое на них военное имущество, забирались туда сами и нещадно гнали лошадей.

              На какое-то время контроль над армией был практически потерян. Позже поляки смогут привести себя в порядок и даже сохранят за собой Львов и Варшаву, но для этого требовалось время. Под Киевом же все обстояло совсем по-другому.

              Уроки для потомков

              Какие из развернувшейся вокруг Киева весной – летом 1920 года истории можно сделать выводы? Во-первых, никогда не стоит недооценивать противника – поляки имели одну из самых дисциплинированных и стойких армий среди сторон Русской смуты. Но, легко взяв такой крупный город, как Киев, а потом еще и навешав по шапке Тухачевскому, расслабились, наплевали на фланги  и в итоге получили внезапный глубокий удар, а после в беспорядке побежали.

              Во-вторых – всегда тщательно выбирайте союзников и даже сателлитов. У поляков не было особых иллюзий насчет петлюровцев. Но имелось соображение, что паршивая овца сгодится по крайней мере на клок шерсти. В итоге не получилось даже этого – воспоминания польских участников сражения о роли украинских националистов сплошняком состоят из ругательных эпитетов, нередко оканчиваясь мыслью «больше вреда, чем пользы».

              И в-третьих, стоит внимательно посмотреть, что привело к успеху победителей – тщательная подготовка, правильный подбор кадров и решительное воплощение. Если извлечь из всего этого урок, то драматические события столетней давности не пройдут зря.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

              Сергей Козлов, ветеран спецназа
              Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
              Обсуждение: 45 комментариев

              Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
              Обсуждение: 48 комментариев

              Коронавирус страшен не только смертью

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Не умножать идиотизм

              Алексей Алешковский, сценарист
              Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Рим предателям не платит

              Святослав Голиков, публицист
              Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Например, разговоры о памятнике генералу Краснову – это в принципе за гранью, а уж в канун 75-летия Победы – тем более. Подробности...
              Обсуждение: 175 комментариев

              В войне победила нация, а не Сталин

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
              Обсуждение: 357 комментариев

              Планету постепенно начинают освобождать

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              QR-коды – это вообще не про свободу

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
              Обсуждение: 116 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............