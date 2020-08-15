Историк: События польско-советской войны стали источником русофобии

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15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Историк: События польско-советской войны стали источником русофобии

    15 августа 2020, 14:00

    Текст: Андрей Резчиков

    Польско-советская война 1919-21 годов и так называемое чудо на Висле превратились в орудия оголтелой пропаганды для поддержания русофобии, сказал газете ВЗГЛЯД член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян. В эти дни в Польше проходят торжества по случаю столетней годовщины тех событий. В мероприятиях участвует госсекретарь США Майк Помпео.

    «У Польской русофобии есть две головы и обе связаны с августом. Одна – 20-го года, другая – 39-го. Я имею в виду битву за Варшаву, столетие которой сейчас отмечается, и советско-германский договор о ненападении. Так называемое чудо на Висле (разгром Красной Армии под Варшавой в 1920 году) – это важная часть польской агитационной машины, направленной не только на внутренний контур, но и на внешний. Внешний посыл заключается в том, что Европа должна быть вечно благодарна Польше, которая «остановила продвижение большевистских орд и не дала возможности разжечь мировую революцию», – считает член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.

    По словам эксперта, говорить в этом случае об истории не приходится, потому что здесь она, выражаясь языком Дениса Фонвизина, «имя прилагательное, как дверь прилагается к косяку». «Здесь история – просто некий сюжет, а в основе всего оголтелая пропаганда. Ведь подлинные творцы «чуда на Висле» – это вовсе не Юзеф Пилсудский, не польские полководцы, а это тупость Тухачевского, Якира и других, но вы об этом ничего не прочтете в Польше и не услышите. Они будут рассказывать вам про «высочайшие военные достижения поляков», демонстрируя тем самым, что это совсем не история, а в чистом виде политика. Происходящее сегодня – очень яркая прелюдия к основным действиям, которые последуют в двадцатых числах августа в Польше по поводу очередной годовщины советско-германского договора», – пояснил Гаспарян.

    При этом в Польше предпочитают не вспоминать, что именно она начала войну 1919-21 гг. «Эта война подается под эгидой о том, что большевики «решили опять закабалить польский народ, который всего лишь хотел восстановить Великую Польшу от моря до моря». По этой причине в Польше никто не будет объяснять вам, каким же это образом земли Западной Украины и Западной Белоруссии, часть современной Литвы оказались в Польше. Это воспринимается как данность – Польша «просто» восстановила свои исторические земли, а потом «пришли зловредные азиатские комиссары-большевики и попытались изничтожить эту Польшу». Но это, мягко говоря, мало соответствует реалиям той эпохи», – подчеркнул собеседник.

    Таким образом, война 1919-21 гг стала одной из «точек сборки» польской государственности в XX веке. «Польша была совсем неслабой европейской державой. У нее была очень мощная армия, которая проводила ярко выраженную националистическую политику. После окончания польско-советской войны последовал совершенно оголтелый всплеск русофобии в регионе, где был взорван крупнейший в Европе собор – храм Александра Невского в Варшаве, а украинцы и белорусы испытали насильственную полонизацию и т.д.», – напомнил Гаспарян.

    Другой болезненной темой для Варшавы остается судьба пленных красноармейцев в польско-советскую войну. «В Польше крайне не любят вспоминать эту историю. Причем там же были не только пленные красноармейцы. Еще даже численность восстановить не получается, потому что очень сильно разнятся данные. Поляки все время пытаются понизить их. Такую же судьбу там уготовили тем белогвардейцам, которые отступили в Польше. Их никак нельзя было обвинить в симпатиях к большевизму. Наоборот – они сражались с ними до потери пульса. Но тем не менее судьба, например, интернированного отряда генерала Бредова была не менее печальной и драматичной. Но у поляков этой части истории нет. У них есть Катынь, за которую россияне должны бесконечно платить и каяться. А все свои многочисленные грехи: организацию концлагерей, мор, отсутствие медицинской помощи, расстрелы – это все они не очень-то и хотят признавать», – пояснил эксперт.

    Попытки начать диалог по этим вопросам воспринимаются поляками в штыки. Ярким тому примером стало желание РВИО восстановить поминальный крест на месте захоронения красноармейцев. «Вы просто не представляете, какая истерика началась по этому поводу в Польше. Это показатель отношения к проблеме», – уверен Гаспарян.

    Собеседник назвал неслучайным участие в торжествах по поводу столетия «чуда на Висле» госсекретаря США Майка Помпео. «Польша получила титул главного стратегического партнера США в Восточной Европе. Она присматривает и рулит всеми. США необходим такой партнер, потому что полякам не надо было прививать русофобию. Это вечный комплекс несостоявшейся империи, страны, которую несколько раз разделяли. У них это в крови, нужно было просто поддерживать определенный градус, не давать ему снижаться. Этим отлично занимаются польские политики и, конечно, этому оказывает огромную поддержку американская администрация. Польша является противовесом политическим тяжеловесам Евросоюза. Поэтому рассчитывать на то, что Польша начнет вести себя иначе – это абсолютная утопия. Скорее можно полагать, что градус русофобии будет только повышаться по причине того, что существующие комплексы поляков никуда не деваются», – подытожил Армен Гаспарян.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Российское военно-историческое общество провело круглый стол на тему «Польско-советская война 1919 – 1921. Факты и вымыслы».

    Советско-польская война – война между Польшей и Советской Россией, Советской Белоруссией, Советской Украиной на территории распавшейся Российской империи в 1919-1921 годах во время Гражданской войны в России. В современной польской историографии имеет название «Польско-большевистская война». По итогам войны обе стороны не достигли поставленных целей. Был заключен Рижский мирный договор.

    Военные действия на территории современных Белоруссии и Украины были начаты польской стороной, чтобы расширить границы державы за счет Белоруссии, Литвы и Западной Украины. В 1919 году в Польшу была переброшена созданная на территории Франции 70-тысячная польская армия под командованием генерала Юзефа Галера. В мае 1920 года польские войска захватили Киев и перебрались на левый берег Днепра, однако Красная армия перебросила на Украину Первую конную армию и перешла в контрнаступление. 12 июня был освобожден Киев, 11 июля – Минск, 14 июля – Вильно, 19 июля – Гродно, 1 августа – Брест.

    15 августа в контрнаступление под Варшавой перешла уже польская армия, оно завершилось окружением частей Западного фронта. Погибли более 25 тыс. красноармейцев, десятки тысяч попали в плен. Пленные красноармейцы содержались в нечеловеческих условиях. По разным подсчетам, в плен попало от 130 тысяч и более человек. В плену, по минимальным подсчетам российских историков, погибло 28 тысяч человек, а некоторые источники называют намного больше – 60 тысяч.  Поражение Красной Армии в боях за Варшаву называют в Польше, как «Чудо на Висле».

    Находящийся с официальным визитом в Польше госсекретарь США Майк Помпео, намерен участвовать в «торжествах», посвященных 100-летию «чуда». 


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