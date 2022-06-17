Путин: Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины

Украина может разминировать порты и вывезти зерно, Россия этому не препятствует, заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Что касается украинских поставок продовольствия на мировые рынки – да мы не препятствуем, ради Бога! Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят, мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», – передает его слова ТАСС.

Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

До этого президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.